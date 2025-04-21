Длігач заявив, що тінізація зарплат в Україні зросла до 38 відсотків

Людина перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні зросла тінізація зарплат. Це сталося сталося після того, як було підвищено військовий збір.

Про це в ефірі Вечір.LIVE, 21 квітня, заявив голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач.

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Чому і наскільки зросли тіньові зарплати

Економіст розповів, що підняття ставки військового збору (ВЗ) призвело до збільшень надходжень по ВЗ. Однак суттєво менше від того тренду, який мав бути по надходженням ПДФО (податку на доходи фізичних осіб). В результаті зарплати в тіні зросли.

"За нашими підрахунками зросла тінізація зарплат. Менше ніж ми прогнозували. Зараз ми бачимо 38%", — сказав Длігач.

Він додав, що замість системних рішень удар приходить на малий бізнес, а великі тіньові схеми залишається поза увагою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що керівники багатьох українських підприємств вважають, що зарплати працівників зростатимуть впродовж року. Однак повномасштабна війна з РФ залишається головним чинником, який заважає їхньому активному розвитку.

Також ми повідомляли, люди яких професій без вищої освіти отримують у квітні 50 тисяч гривень.