Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Зарплати українських вчителів скоротяться через нові податки arrow

Зарплати українських вчителів скоротяться через нові податки

26 вересня 2024 14:12
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати вчителів уріжуть — українців шокували податковими змінами
Порожній гаманець. Фото: kadrovik.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Українських вчителів та інших працівників бюджетної сфери торкнуться податкові зміни. Очікується, що доходи впадуть на 3,5%.

Про ситуацію із фінансуванням освітньої сфери розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Мінімізація негативного впливу податкових змін

Як відомо, в країні планують підвищити розмір військового збору з 1,5% до 5%, що, відповідно, зменшить доходи педагогів на 3,5%. Проте в уряді планують вирішити це питання через освітню субвенцію, закладену у проєкт держбюджету-2025. Очікується, що нібито це компенсує втрати та підтримає вчителів.

Як зазначив міністр цифрової трансформації, Кабінет міністрів планує працювати над тим, щоб мінімізувати негативний вплив нового військового збору на доходи працівників освіти.

За словами Федорова, під час розгляду проєкту закону про державний бюджет "зроблять спробу" вирішити питання компенсації майбутніх втрачених доходів. Запровадження освітньої субвенції дозволить покрити зменшені доходи вчителів за рахунок додаткових фінансових вкладень із бюджету.

Освітня субвенція є цільовою допомогою із держбюджету на підтримку фінансування сфери освіти. У випадку зростання військового збору субвенція стане єдиним інструментом, який дозволить частково чи цілком компенсувати скорочення доходів  вчителів.

В проєкті бюджету на 2025 рік передбачене збереження рівня соціальних стандартів та мінімальної заробітної плати на рівні 2024 року. Поки що невідомо, чи знайдуться кошти для освітньої субвенції, покликаної допомогти вчителям.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні прогнозують збільшення середньої заробітної плати до понад 24,3 тис. гривень. За розрахунками уряду, громадяни почнуть отримувати на 10,5% більше.

Також ми писали, що з початку 2024 року розмір середньої заробітної плати підвищився на 20%. У списку найбільш високооплачуваних цивільних професій: програмісти, маркетологи та фінансисти.

зарплати вчителі школи виплати податки гроші

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:33 Дистанційне оформлення відстрочки — коли ТЦК не прийме заяву

15:31 В Одесі створили соціальне таксі — хто може користуватися

15:11 В Умані не лишилося житла для хасидів — здають в оренду навіть брудні приміщення

14:59 Синоптик назвав регіони, де завтра очікуються дощі та літня спека

14:56 В Україні зміниться вартість борщового набору — що буде з цінами на овочі

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

14:52 У родичів Медведчука та Козака ДБР виявило приховане майно — що знайшли

14:51 Замість уроків — на Одещині школярі працюють на депутатському будівництві

14:44 Байден заявив, що США передадуть Україні крилаті далекобійні авіабомби JSOW

14:41 Мілевський лише з нецензурними словами зміг охарактеризувати гру Динамо з Лаціо

14:38 Літо ще затримається в Києві — прогноз погоди на завтра

15:33 Дистанційне оформлення відстрочки — коли ТЦК не прийме заяву

15:31 В Одесі створили соціальне таксі — хто може користуватися

15:11 В Умані не лишилося житла для хасидів — здають в оренду навіть брудні приміщення

14:59 Синоптик назвав регіони, де завтра очікуються дощі та літня спека

14:56 В Україні зміниться вартість борщового набору — що буде з цінами на овочі

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

14:52 У родичів Медведчука та Козака ДБР виявило приховане майно — що знайшли

14:51 Замість уроків — на Одещині школярі працюють на депутатському будівництві

14:44 Байден заявив, що США передадуть Україні крилаті далекобійні авіабомби JSOW

14:41 Мілевський лише з нецензурними словами зміг охарактеризувати гру Динамо з Лаціо

14:38 Літо ще затримається в Києві — прогноз погоди на завтра

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

24 вересня 2024

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені