Зарплати вчителів уріжуть — українців шокували податковими змінами

Порожній гаманець. Фото: kadrovik.ua

Українських вчителів та інших працівників бюджетної сфери торкнуться податкові зміни. Очікується, що доходи впадуть на 3,5%.

Про ситуацію із фінансуванням освітньої сфери розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".

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Мінімізація негативного впливу податкових змін

Як відомо, в країні планують підвищити розмір військового збору з 1,5% до 5%, що, відповідно, зменшить доходи педагогів на 3,5%. Проте в уряді планують вирішити це питання через освітню субвенцію, закладену у проєкт держбюджету-2025. Очікується, що нібито це компенсує втрати та підтримає вчителів.

Як зазначив міністр цифрової трансформації, Кабінет міністрів планує працювати над тим, щоб мінімізувати негативний вплив нового військового збору на доходи працівників освіти.

За словами Федорова, під час розгляду проєкту закону про державний бюджет "зроблять спробу" вирішити питання компенсації майбутніх втрачених доходів. Запровадження освітньої субвенції дозволить покрити зменшені доходи вчителів за рахунок додаткових фінансових вкладень із бюджету.

Освітня субвенція є цільовою допомогою із держбюджету на підтримку фінансування сфери освіти. У випадку зростання військового збору субвенція стане єдиним інструментом, який дозволить частково чи цілком компенсувати скорочення доходів вчителів.

В проєкті бюджету на 2025 рік передбачене збереження рівня соціальних стандартів та мінімальної заробітної плати на рівні 2024 року. Поки що невідомо, чи знайдуться кошти для освітньої субвенції, покликаної допомогти вчителям.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні прогнозують збільшення середньої заробітної плати до понад 24,3 тис. гривень. За розрахунками уряду, громадяни почнуть отримувати на 10,5% більше.

Також ми писали, що з початку 2024 року розмір середньої заробітної плати підвищився на 20%. У списку найбільш високооплачуваних цивільних професій: програмісти, маркетологи та фінансисти.