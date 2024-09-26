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Зарплаты украинских учителей сократятся из-за новых налогов

26 сентября 2024 14:12
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты учителей урежут — украинцев шокировали налоговыми изменениями
Пустой кошелек. Фото: kadrovik.ua
Ксения Симонова - Редактор

Украинских учителей и других работников бюджетной сферы коснутся налоговые изменения. Ожидается, что доходы упадут на 3,5%.

О ситуации с финансированием образовательной сферы рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Интерфакс-Украина".

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Минимизация негативного влияния налоговых изменений

Как известно, в стране планируют повысить размер военного сбора с 1,5% до 5%, что соответственно уменьшит доходы педагогов на 3,5%. Однако в правительстве планируют решить этот вопрос при помощи образовательной субвенции, заложенной в проект госбюджета-2025. Ожидается, что это компенсирует потери и поддержит учителей.

Как отметил министр цифровой трансформации, Кабинет Министров планирует работать над тем, чтобы минимизировать негативное влияние нового военного сбора на доходы работников образования.

По словам Федорова, при рассмотрении проекта закона о государственном бюджете "сделают попытку" решить вопрос компенсации будущих утраченных доходов. Введение образовательной субвенции позволит покрыть уменьшенные доходы учителей за счет дополнительных финансовых вложений из бюджета.

Образовательная субвенция является целевой помощью из госбюджета в поддержку финансирования сферы образования. В случае роста военного сбора субвенция станет единственным инструментом, позволяющим частично или полностью компенсировать сокращение доходов учителей.

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено сохранение уровня социальных стандартов и минимальной заработной платы на уровне 2024 года. Пока неизвестно, найдутся ли средства для образовательной субвенции, призванной помочь учителям.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине прогнозируют увеличение средней заработной платы до 24,3 тыс. гривен. По расчетам правительства граждане начнут получать на 10,5% больше.

Также мы писали, что с начала 2024 размер средней заработной платы повысился на 20%. В списке самых высокооплачиваемых гражданских профессий: программисты, маркетологи и финансисты.

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