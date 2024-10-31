Робота у Польщі — як різняться зарплати у регіонах у 2024 році

Гроші у руках. Фото: inpoland.net.pl

У Польщі середня заробітна плата нерівномірно відрізняється у різних регіонах. Доходи в деяких містах можуть бути суттєво вищі, ніж в самій столиці.

Про це повідомляє видання inpoland.net.pl.

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Які зарплати у регіонах Польщі

Так, середня зарплата по країні істотно відрізняється. Зокрема, у Нижній Сілезії є одна гміна, де дохід навіть вищий, аніж у Варшаві чи Кракові.

Зазначається, що найбільша зарплата у громаді Єжманова (Нижньосілезьке воєводство), де проживає близько 5 тис. осіб. Половина жителів заробляє щонайменше 9,5 тис. злотих брутто щомісяця — 6,7 тис. злотих (69,1 тис. гривень).

Тоді як у Варшаві зарплата дорівнює 8,9 тис. злотих брутто (91,89 тис. гривень), а в Кракові — 8 тис. злотих (82,6 тис. гривень). При цьому багатими в цій місцевості вважаються ті, кому платять 13 тис. злотих щомісяця (134,2 тис. гривень).

Експерти пояснюють такі високі зарплати розташуванням, адже стоїть в центрі Мідного басейну, де розташовані шахти KGHM Polska Miedź SA та Ґлогувський мідноплавильний завод. Там працюють багато жителів Єжманови.

За даними влади, наступного року польська економіка буде надалі відновлюватися після наслідків пандемії та війни в Україні, що змінили ситуацію на ринку праці.

Як говорять прогнози, очікується зростання заробітних плат, адже економіка адаптується під нові реалії.

За інформацією аналітиків, середня зарплата у Польщі у 2025 році може підвищитись до 6,2 тис. злотих (близько 1,4 тис. євро).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі змінилися правила надання соціальних виплат для українських біженців. Йдеться про нарахування на дітей від 12 до 35 місяців життя.

Також ми повідомляли, у Німеччині констатують зміни в ситуації інтеграції українських біженців у тамтешній ринок праці. Показник зайнятості тривалий час перебував на низькому рівні, проте останнім часом різко зріс.