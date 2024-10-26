Компенсація за зруйноване житло — як отримати українцям в Польщі

Наслідки ракетного обстрілу в Одесі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Уряд України запустив програму "єВідновлення", яка передбачає компенсацію за зруйноване або пошкоджене через бойові дії житло. Програмою можуть скористатися й українці, що тимчасово перебувають у Польщі.

Про це йдеться на порталі inPoland.

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Зазначено, що для участі в програмі потрібно оформити довіреність на родича або близьку людину, яка залишається в Україні.

Для отримання допомоги в межах програми також потрібно відповідати певним критеріям:

Заявник має надати документи, що підтверджують пошкодження або руйнування його житла через бойові дії.

Компенсацію можна використати виключно на купівлю житла в Україні.

Програма доступна для фізичних осіб, які є власниками житла або мають права на нього.

Покрокова інструкція для українців у Польщі щодо участі в програмі "єВідновлення":

Оформлення довіреності. Якщо ви перебуваєте в Польщі, оформте довіреність на родича або близьку людину, яка залишилася в Україні. Це дасть їм право діяти від вашого імені для отримання компенсації.

Якщо ви перебуваєте в Польщі, оформте довіреність на родича або близьку людину, яка залишилася в Україні. Це дасть їм право діяти від вашого імені для отримання компенсації. Підтвердження довіреності. Довіреність можна оформити через нотаріуса або за допомогою онлайн-сервісів, якщо польське законодавство це дозволяє. У документі чітко вкажіть повноваження, які ви передаєте своєму представнику.

Довіреність можна оформити через нотаріуса або за допомогою онлайн-сервісів, якщо польське законодавство це дозволяє. У документі чітко вкажіть повноваження, які ви передаєте своєму представнику. Подача заявки в Україні. Родич в Україні, отримавши довіреність, зможе подати заявку на участь у програмі "єВідновлення" від вашого імені. Потрібно надати всі необхідні документи, зокрема саму довіреність.

Родич в Україні, отримавши довіреність, зможе подати заявку на участь у програмі "єВідновлення" від вашого імені. Потрібно надати всі необхідні документи, зокрема саму довіреність. Отримання компенсації. Після перевірки заявки й підтвердження права на компенсацію ваш представник отримає кошти. Ці гроші можна буде використати для купівлі житла в Україні.

Такий механізм дає змогу українцям, які постраждали від війни, отримати важливу підтримку, навіть якщо вони зараз перебувають за кордоном.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Україні оновили програму "єВідновлення" для тих, чиї оселі постраждали від бойових дій. Тепер громадяни можуть подати заявку на житловий сертифікат або фінансову допомогу для відбудови на своїй земельній ділянці через портал "Дія" або в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також ми писали, що народний депутат Павло Фролов повідомив, що чотири мільйони українців повністю або частково втратили житло через дії російських загарбників. При цьому в Україні вже кілька років успішно функціонує програма "єВідновлення", яка забезпечує українців коштами на ремонт житла.