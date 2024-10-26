Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Як українці в Польщі можуть отримати компенсацію в єВідновлення arrow

Як українці в Польщі можуть отримати компенсацію в єВідновлення

26 жовтня 2024 11:46
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Компенсація за зруйноване житло — як отримати українцям в Польщі
Наслідки ракетного обстрілу в Одесі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Уряд України запустив програму "єВідновлення", яка передбачає компенсацію за зруйноване або пошкоджене через бойові дії житло. Програмою можуть скористатися й українці, що тимчасово перебувають у Польщі.

Про це йдеться на порталі inPoland.

Читайте також:

Як українцям у Польщі взяти участь у програмі "єВідновлення"

Зазначено, що для участі в програмі потрібно оформити довіреність на родича або близьку людину, яка залишається в Україні.

Для отримання допомоги в межах програми також потрібно відповідати певним критеріям:

  • Заявник має надати документи, що підтверджують пошкодження або руйнування його житла через бойові дії.
  • Компенсацію можна використати виключно на купівлю житла в Україні.
  • Програма доступна для фізичних осіб, які є власниками житла або мають права на нього.

Покрокова інструкція для українців у Польщі щодо участі в програмі "єВідновлення":

  • Оформлення довіреності. Якщо ви перебуваєте в Польщі, оформте довіреність на родича або близьку людину, яка залишилася в Україні. Це дасть їм право діяти від вашого імені для отримання компенсації.
  • Підтвердження довіреності. Довіреність можна оформити через нотаріуса або за допомогою онлайн-сервісів, якщо польське законодавство це дозволяє. У документі чітко вкажіть повноваження, які ви передаєте своєму представнику.
  • Подача заявки в Україні. Родич в Україні, отримавши довіреність, зможе подати заявку на участь у програмі "єВідновлення" від вашого імені. Потрібно надати всі необхідні документи, зокрема саму довіреність.
  • Отримання компенсації. Після перевірки заявки й підтвердження права на компенсацію ваш представник отримає кошти. Ці гроші можна буде використати для купівлі житла в Україні.

Такий механізм дає змогу українцям, які постраждали від війни, отримати важливу підтримку, навіть якщо вони зараз перебувають за кордоном.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Україні оновили програму "єВідновлення" для тих, чиї оселі постраждали від бойових дій. Тепер громадяни можуть подати заявку на житловий сертифікат або фінансову допомогу для відбудови на своїй земельній ділянці через портал "Дія" або в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також ми писали, що народний депутат Павло Фролов повідомив, що чотири мільйони українців повністю або частково втратили житло через дії російських загарбників. При цьому в Україні вже кілька років успішно функціонує програма "єВідновлення", яка забезпечує українців коштами на ремонт житла.

компенсація гроші єВідновлення біженці Польща житло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

12:48 У Харкові пролунали звуки вибухів — що відомо

12:47 Довбик назвав своє прізвисько в Ромі

12:42 На Рівненщині внаслідок вибуху гранати загинули батько та син

12:30 У Харкові чоловік протаранив працівників ТЦК — є постраждалі

12:30 Стало відомо, скільки електронних рапортів подали через Армія+

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

12:29 Одесити сьогодні залишились без води — хто саме

12:19 Податки з дропів — за великі перекази стягуватимуть чималі суми

12:05 Атака на Дніпро — в будинку загинула родина поліцейського

11:58 Крав у комендантську годину — на Одещині затримали злодія

11:57 В Україні частково відновили бронювання — кого стосується

Термінова новина

12:48 У Харкові пролунали звуки вибухів — що відомо

12:47 Довбик назвав своє прізвисько в Ромі

12:42 На Рівненщині внаслідок вибуху гранати загинули батько та син

12:30 У Харкові чоловік протаранив працівників ТЦК — є постраждалі

12:30 Стало відомо, скільки електронних рапортів подали через Армія+

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

12:29 Одесити сьогодні залишились без води — хто саме

12:19 Податки з дропів — за великі перекази стягуватимуть чималі суми

12:05 Атака на Дніпро — в будинку загинула родина поліцейського

11:58 Крав у комендантську годину — на Одещині затримали злодія

11:57 В Україні частково відновили бронювання — кого стосується

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні