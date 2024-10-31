Работа в Польше — как отличаются зарплаты в регионах в 2024 году

Деньги в руках. Фото: inpoland.net.pl

В Польше средняя заработная плата неравномерно отличается в разных регионах. Доходы в некоторых городах могут быть существенно выше, чем в столице.

Об этом сообщает издание inpoland.net.pl.

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Какие зарплаты в регионах Польши

Так, средняя зарплата по стране существенно отличается. В частности, в Нижней Силезии есть одна гмина, где доход даже выше, чем в Варшаве или Кракове.

Отмечается, что самая большая зарплата в общине Ежманова (Нижнесельское воеводство), где проживает около 5 тыс. человек. Половина жителей зарабатывает не менее 9,5 тыс. злотых брутто ежемесячно — 6,7 тыс. злотых (69,1 тыс. гривен).

В то время как в Варшаве зарплата равна 8,9 тыс. злотых брутто (91,89 тыс. гривен), а в Кракове — 8 тыс. злотых (82,6 тыс. гривен). При этом богатыми в этой местности считаются те, кому платят ежемесячно 13 тыс. злотых (134,2 тыс. гривен).

Эксперты объясняют такие высокие зарплаты расположением, ведь находится в центре Медного бассейна, где расположены шахты KGHM Polska Miedź SA и Глоговский медноплавильный завод. Там работают многие жители Ежмановы.

По данным властей, в следующем году польская экономика будет в дальнейшем восстанавливаться после последствий пандемии и войны в Украине, изменивших ситуацию на рынке труда.

Как говорят прогнозы, ожидается рост заработной платы, ведь экономика адаптируется под новые реалии.

По информации аналитиков, средняя зарплата в Польше в 2025 году может повыситься до 6,2 тыс. злотых (около 1,4 тыс. евро).

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше изменились правила предоставления социальных выплат для украинских беженцев. Речь идет о начислении на детей от 12 до 35 месяцев жизни.

Также мы сообщали, что в Германии констатируют изменения в ситуации интеграции украинских беженцев в тамошний рынок труда. Показатель занятости долгое время находился на низком уровне, однако в последнее время резко возрос.