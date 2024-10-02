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У Польщі змінили правила надання допомоги українцям — нові вимоги

2 жовтня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Біженці у Польщі — для українців змінилися правила надання допомоги
Польські злоті у руках. Фото: Ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

У Польщі змінилися правила надання соціальних виплат для українських біженців. Йдеться про нарахування на дітей від 12 до 35 місяців життя.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на експерта фонду "Український дім" Олександра Пестрикова.

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Зазначається, що йдеться про загальні правила нарахування соціальних виплат на дітей, однак зміни торкнуться й українських біженців.

З 1 жовтня 2024 року у Польщі надають три нових види сімейних виплат за програмою підтримки родин, які мають дітей від одного до трьох років. Новий формат фіндопомоги родинам, затверджений урядом, покликаний активізувати батьків до виходу на роботу після трьох років декрету.

Так, якщо раніше українці з тимчасовим захистом (PESEL UKR) автоматично щомісяця отримували по 500 злотих на дитину віком від один-три роки, за умови офіційної роботи — на 1,5 тис. злотих компенсації на ясла, то зміни передбачають тільки півторатисячну допомогу. Однак навіть її просто так не призначать. Для цього потрібно виконати додаткові умови.

Поляки та мігранти можуть претендувати на одну з трьох програм:

  • "Активні батьки на роботі" (Aktywni rodzice w pracy) — 1,5 тис. злотих;
  • "Активні в яслах" (Aktywnie w żlobku) — 1,5 тис. злотих;
  • та "Активні вдома" (Aktywnie w domu) — 500 злотих.

Українці можуть подавати заявки на допомогу "Активні в яслах" (Aktywnie w żlobku) за умови, якщо матір працює, а дитина має безперервний статус PESEL UKR протягом 365 днів.

"Що буде вважатися безперервним статусом, ми побачимо вже після 1 жовтня 2024 року, тому що були і є такі ситуації, коли людина виїжджала, втрачала статус UKR, повернула його, і, наприклад, умовно кажучи, два тижні, поки розбиралися, цього статусу не мала. Якщо цю ситуацію зарахують як таку, що статус був перерваний, то проблем буде більше. Поки що ми не знаємо, як це буде рахуватися", — повідомив експерт.

При цьому правила надання допомоги у розмірі 800+ на дітей, які ходять до польської школи, не змінилися.

За інформацію УВКБ ООН, у Польщі налічується близько одного мільйона українських біженців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Німеччині констатують зміни в ситуації інтеграції українських біженців у тамтешній ринок праці. Показник зайнятості тривалий час перебував на низькому рівні, проте останнім часом різко зріс.

Також ми повідомляли, українці, які вирішили знайти порятунок від війни у Канаді, можуть зіткнутися з труднощами під час отримання статусу біженця. Водночас співвітчизники можуть розраховувати на допомогу в цій країні.

Польща виплати фінансова допомога біженці матеріальна допомога грошова допомога

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