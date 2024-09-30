Біженці у Німеччині — ситуація із зайнятістю українців змінилась

Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

У Німеччині констатують зміни в ситуації інтеграції українських біженців у тамтешній ринок праці. Показник зайнятості тривалий час перебував на низькому рівні, проте останнім часом різко зріс.

Про це заявили у Міністерстві праці, повідомляє видання "Welt".

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Ситуація із зайнятістю українців у Німеччині

За словами міністра праці Хубертуса Хайля, лише у вересні 8,5 тисячі українських громадян влаштувались на роботу на первинному ринку праці, навчання або самозайнятості. Показник удвічі більший проти вересня 2023 року.

В уряді заявили, що ринок праці не дуже приймає українців, проте "ситуація рухається у правильному напрямку". Перешкодою залишається плутанина в процедурах затвердження професійних кваліфікацій у Німеччині.

За офіційними даними, станом на липень цього року було працевлаштовано близько 266 тис. громадян із 700 тис. осіб працездатного віку, які прибули у Німеччину.

Також зазначається, що кількість біженців оновила історичний максимум — в країні проживає 3,48 млн осіб у статусі біженця або претендента на отримання притулку. З цієї кількості 1,18 млн — українці.

Допомога українським біженцям у 2024-му

Українці у Німеччині отримують матеріальну допомогу (Bürgergeld) на рівні з громадянами країни. Її виплачує центр зайнятості як базове забезпечення для шукачів роботи.

У 2024 році розмір виплат за програмою соціальної допомоги зріс на 12%. Підвищення торкнулося як самотніх дорослих, так і родин із дітьми.

Щомісячні виплати становлять до 563 євро (26 тис. гривень), залежно від віку та статусу. Громадянам надають такі суми:

самотні дорослі та батьки-одинаки — 563 євро (25,86 тис. грн);

повнолітні громадяни — 506 євро (23,24 тис. грн);

діти 14-17 років — 471 євро (21,59 тис. грн);

діти від шести до 13 років — 390 євро (17,88 тис. грн);

діти до п'яти років — 357 євро (16,37 тис. грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які вирішили знайти порятунок від війни у Канаді, можуть зіткнутися з труднощами під час отримання статусу біженця. Водночас співвітчизники можуть розраховувати на допомогу в цій країні.

Також ми повідомляли, у Швейцарії влада полегшить працевлаштування українським біженцям. Федеральна рада країни ухвалила відповідне рішення, покликане суттєво підвищити рівень зайнятості.