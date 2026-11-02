Жінка тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року в українських прифронтових областях фіксується зростання заробітної плати в більшості ключових галузей, зокрема в логістиці, виробництві та робітничих спеціальностях. Загалом на ситуацію на ринку праці продовжують впливати безпекові ризики, стан місцевого бізнесу та скорочення працездатного населення.

Про це йдеться у дослідженні OLX Робота, передають Новини.LIVE.

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Де найбільший попит на роботу під час війни

Аналітики досліджували ситуацію у Харківській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях. Згідно з отриманими даними, попри загальне скорочення числа відгуків у деяких галузях, у низці областей охочих працювати побільшало. Зокрема, у Харківській області відгукнулось на посади у роздрібній торгівлі на 20% більше, у будівництві — на 17%.

У Миколаївські області на 14% зросла кількість відгуків у будівельній сфері. У Запорізькій та Сумській області охочих працювати у логістиці поменшало на 3% і 5% відповідно.

Водночас, найгірша ситуація з попитом спостерігається у Херсонській області. Зокрема, у сфері виробництва та за робітничими посадами кількість шукачів роботи скоротилась кількаразово, а в логістичній галузі та в сфері роздрібної торгівлі — у понад двічі.

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У подвійному обсязі також скоротилося число відгуків на вакансії в роздрібній торгівлі на Миколаївщині та Запоріжжі.

У якій сфері найбільший дефіцит працівників

На тлі падіння попиту на робочу силу у низці областей, в окремих сферах зафіксували зростання найму, що може свідчити про труднощі з пошуком персоналу. Роботодавці шукають більше працівників, навіть коли число потенційних кандидатів скорочується. Найбільш суттєва зміна спостерігалась у логістичній галузі у Херсонські області, де активність роботодавців зросла на 28% проти попереднього року.

Водночас у Харківській області у цій же сфері кількість зросла на близько 5%. У Миколаївській області на 5% збільшилось число вакансій у сфері будівництва.

У деяких секторах ситуація з пропозицією роботи майже не змінилася. Так, показник вакансій у галузі роздрібної торгівлі у Херсонській області залишився на минулорічному рівні, а в Миколаївській впав на 1%.

У низці сфер вакансій суттєво поменшало. Найбільш відчутне скорочення зафіксували у галузі виробництва у Херсонській та Сумській областях, а також у готельно-ресторанному бізнесі й роздрібній торгівлі у Запорізькому регіоні. У Харківській області спад у більшості сфер був більш помірним.

Це може бути пов’язано з наслідками обстрілів виробничих потужностей та бізнес-інфраструктури.

Як зросла оплата праці у прифронтових областях

У більшості прифронтових регіонів середня зарплата зросла. Особливо це стосується логістики, виробництва та робітничих спеціальностей.

Зокрема, у Харківській області найбільше зросли зарплати:

за робітничими спеціальностями — до 27 500 грн (на 22%);

у роздрібній торгівлі — до 20 500 грн (на 17%);

у сфері логістики — до 30 500 грн (на 11%).

У Сумській області активна динаміка спостерігалась:

у логістиці — до 27 500 грн (на 22%);

у будівництві — до 28 750 грн (на 15%);

у виробництві — до 22 000 грн (на 5%);

у HoReCa — 15 500 грн (без змін).

У Миколаївській області найбільше зросла оплата праці:

у сфері виробництва — до 22 815 грн (на 14%);

у логістиці — до 26 550 грн (на 13%);

у роздрібній торгівлі — до 19 700 грн (на 9%);

у будівництві — 29 900 грн (без змін).

У Запорізькій області суттєво зросла зарплата:

у сфері логістики — до 30 000 грн (на 20%);

у роздрібній торгівлі — до 20 000 грн (на 11%);

у виробництві — до 26 000 грн (на 8%);

у будівництві та HoReCa — близько 2–3%.

У Херсонському регіоні найбільш помітне зростання спостерігалось:

в HoReCa — до 17 500 грн (на 40%);

у галузі виробництва — до 24 000 грн (на 19%);

у сфері логістики — до 30 000 грн (на 17%);

у роздрібній торгівлі — 17 500 грн (без змін).

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