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Главная Финансы Зарплаты в прифронтовых регионах выросли: кто получает 30 500 грн

Зарплаты в прифронтовых регионах выросли: кто получает 30 500 грн

Ua ru
2 ноября 2026 14:30
Зарплаты возле фронта: как изменился спрос на кадры и кто получает 30 500 грн Новини.LIVE
Женщина держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в украинских прифронтовых областях отмечается рост заработной платы в большинстве ключевых отраслей, в частности в логистике, производстве и рабочих специальностях. В целом на ситуацию на рынке труда продолжают влиять риски с безопасностью, состояние местного бизнеса и сокращение трудоспособного населения.

Об этом говорится в исследовании OLX Робота, передают Новини.LIVE.

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Где самый высокий спрос на работу во время войны

Аналитики изучили ситуацию в Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях. Согласно полученным данным, несмотря на общее сокращение числа откликов в некоторых отраслях, в ряде областей число желающих работать увеличилось. В частности, в Харьковской области на вакансии в розничной торговле откликнулось на 20% больше соискателей, в строительстве — на 17%.

В Николаевской области на 14% выросло количество откликов в строительной сфере. В Запорожской и Сумской областях желающих работать в логистике стало меньше на 3% и 5% соответственно.

В то же время наихудшая ситуация со спросом наблюдается в Херсонской области. В частности, в сфере производства и на рабочие должности количество соискателей сократилось в несколько раз, а в логистической отрасли и в сфере розничной торговли — более чем вдвое.

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Вдвое также сократилось число откликов на вакансии в розничной торговле в Николаевской области и Запорожье.

В какой сфере наблюдается наибольший дефицит работников

На фоне падения спроса на рабочую силу в ряде областей в отдельных сферах зафиксирован рост найма, что может свидетельствовать о трудностях с поиском персонала. Работодатели ищут больше работников, даже когда число потенциальных кандидатов сокращается. Наиболее существенное изменение наблюдалось в логистической отрасли в Херсонской области, где активность работодателей выросла на 28% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время в Харьковской области в этой же сфере количество выросло примерно на 5%. В Николаевской области на 5% увеличилось число вакансий в сфере строительства.

В некоторых секторах ситуация с предложением работы практически не изменилась. Так, показатель вакансий в сфере розничной торговли в Херсонской области остался на уровне прошлого года, а в Николаевской области снизился на 1%.

В ряде сфер количество вакансий существенно сократилось. Наиболее заметное сокращение зафиксировали в сфере производства в Херсонской и Сумской областях, а также в гостинично-ресторанном бизнесе и розничной торговле в Запорожском регионе. В Харьковской области спад в большинстве сфер был более умеренным.

Это может быть связано с последствиями обстрелов производственных мощностей и бизнес-инфраструктуры.

Как выросла заработная плата в прифронтовых областях

В большинстве прифронтовых регионов средняя зарплата выросла. Особенно это касается логистики, производства и рабочих специальностей.

В частности, в Харьковской области больше всего выросли зарплаты:

  • по рабочим специальностям — до 27 500 грн (на 22%);
  • в розничной торговле — до 20 500 грн (на 17%);
  • в сфере логистики — до 30 500 грн (на 11 %).

В Сумской области наблюдалась активная динамика:

  • в логистике — до 27 500 грн (на 22%);
  • в строительстве — до 28 750 грн (на 15%);
  • в производстве — до 22 000 грн (на 5%);
  • в сфере HoReCa — 15 500 грн (без изменений).

В Николаевской области больше всего выросла заработная плата:

  • в сфере производства — до 22 815 грн (на 14%);
  • в логистике — до 26 550 грн (на 13%);
  • в розничной торговле — до 19 700 грн (на 9%);
  • в строительстве — 29 900 грн (без изменений).

В Запорожской области существенно выросла зарплата:

  • в сфере логистики — до 30 000 грн (на 20%);
  • в розничной торговле — до 20 000 грн (на 11%);
  • в производстве — до 26 000 грн (на 8%);
  • в строительстве и HoReCa — около 2–3%.

В Херсонском регионе наиболее заметный рост наблюдался:

  • в HoReCa — до 17 500 грн (на 40%);
  • в сфере производства — до 24 000 грн (на 19%);
  • в сфере логистики — до 30 000 грн (на 17%);
  • в розничной торговле — 17 500 грн (без изменений).

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие изменения в индексации зарплат ожидаются в 2027 году. Они прописаны в законопроекте о госбюджете. Согласно нормам, с января следующего года индексацию зарплат бюджетных работников, накопленную в течение предыдущего года, обнулят. В дальнейшем она будет зависеть от индекса потребительских цен, который публикует Госстат.

Еще Новини.LIVE писали о том, что на рынке труда есть вакансии, не требующие опыта и высшего образования, а зарплата может достигать 30 000 грн. Среди предложений — работа кассиром. В частности, в столице за последний год оплата выросла на 20%, а в целом в среднем по Украине они зарабатывают 24 000 грн. Показатель на 14% выше, чем в октябре 2025 года.

зарплаты работа деньги рынок труда вакансии
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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