Працівник у закладі харчування. Фото: Magnific

На українському ринку праці є вакансії, які не вимагають наявності досвіду та вищої освіти, а заробітна плата може досягати 30 000 грн. Серед таких пропозицій — робота касиром. Зокрема, у Києві за останній рік оплата праці для таких працівників зросла на 20%.

Про це свідчать аналітичні дані кадрового порталу Work.ua, розповідають Новини.LIVE.

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Скільки отримують касири в Україні у жовтні

В Україні працювати касиром чи продавцем-касиром можна навіть без досвіду роботи, адже на порталі більшість супермаркетів, мереж швидкого харчування, магазинів та автозаправних станцій обіцяють безкоштовне навчання новачків безпосередньо на робочому місці.

Водночас посада касира передбачає матеріальну відповідальність за всі гроші в касі та товар, а тому роботодавці шукають на такі позиції тих, хто уважний, чесний та стресостійкий.

Згідно з інформацією сайту з пошуку роботи, станом на кінець жовтня 2026 року у середньому касири в Україні заробляють 24 000 грн. Показник на 14% вищий, якщо порівнювати з жовтнем 2025 року.

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Таку суму визначили на основі оприлюдненої оплати праці за близько 6 540 вакансіями, розміщеними на Work.ua за останні три місяці. Водночас кількість пропозицій роботи на касі за останній рік скоротилась на 30%.

Де в Україні касири заробляють найбільше

Як свідчить аналітична інформація, лідирує за рівнем оплати праці касирів столиця України. У Києві середня заробітна плата за посадою "касир" становить 30 000 грн. За останній рік оплата праці для таких співробітників за вакансіями підвищилась на 20%. Водночас кількість пропозицій роботи за рік скоротилась на 42%.

Далі за рівнем оплати праці касирів серед регіонів йде Львів. У жовтні у середньому таким фахівцям пропонують 29 000 грн. Сума за останній рік додала 26%, а число вакансій впало на 16%.

На третьому місці у рейтингу зарплат за роботу на касі — Одеса. У цьому місті за такий характер роботи у середньому платять 25 000 грн, що на 16% більше проти жовтня 2025 року. Пропозицій роботи стало менше за останні 12 місяців на 19%.

На четвертому місці за рівнем оплати праці касирів йде Дніпро, де таким працівникам роботодавці у середньому гарантують 24 000 грн. Розмір зарплати на 14% перевищує показник жовтня минулого року. Кількість вакансій з цей час скоротилась на 35%.

Замикає п'ятірку лідерів за розміром заробітної плати касирів — Івано-Франківськ. У цьому місті працівникам за касою платять у середньому 23 000 грн. Сума на 21% вища, ніж була рік тому. Водночас пропозицій такої роботи за цей час поменшало на 47%.

Які зарплати касирів в інших регіонах

Від 20 000 грн платять за роботу касиром у 12 українських областях. При цьому за останній рік оплата праці у більшості регіонів зросла, а відкритих вакансій поменшало. У списку:

Хмельницький — 22 500 грн (+13%);

Чернівці — 22 500 грн (+13%);

Харків — 22 000 грн (+22%);

Ужгород — 22 000 грн (0%);

Запоріжжя — 21 900 грн (+22%);

Вінниця — 21 500 грн (+23%);

Тернопіль — 21 500 грн (+21%);

Рівне — 21 000 грн (+5%);

Луцьк — 20 500 грн (+11%);

Полтава — 20 000 грн (+21%);

Кропивницький — 20 000 грн (+25%);

Черкаси — 20 000 грн (+8%).

Водночас менш ніж 20 000 грн платять таким працівникам у Житомирі, Миколаєві, Сумах, Кривому Розі та Чернігові. А саме:

Житомир — 19 500 грн (+11%);

Чернігів — 19 000 грн (+23%);

Суми — 19 000 грн (+19%);

Миколаїв — 19 000 грн (+9%);

Кривий Ріг — 17 500 грн (+13%).

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