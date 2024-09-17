Пенсії у 2024 році — в Україні підвищилась зарплата для розрахунку пенсійних виплат

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні збільшився розмір заробітної плати, яку беруть за основу для розрахунку пенсій громадян. Показник майже на 4 тис. гривень перевищує розмір зарплати на початку 2024 року.

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд (ПФУ).

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Там зазначають, що розрахунок пенсійної виплати здійснюється на підставі низки показників. Зокрема:

інформації звітності страхувальників про зарплату/дохід, на яку нараховують єдиний внесок;

середньооблікової кількості штатних працівників, що зайняті в організаціях усіх форм власності та діяльності.

Так, у червні поточного року середній розмір зарплати становив 18,8 тис. гривень. Показник на 1,62 тис. гривень більше проти попереднього місяця, і майже на 4 тис. гривень більший за рівень січня.

Показники середньої заробітної плати з початку року змінились так:

у січні 2024 року — 14,97 тис. гривень;

у лютому 2024 року — 15,26 тис. гривень (на 293 гривень більше);

у березні 2024 року — 15,43 тис. гривень (на 116 гривень);

у квітні 2024 року — 16,847 тис. гривень (на 1,414 тис. гривень);

у травні 2024 року — 17,17 тис. гривень (на 330 гривень);

у червні 2024 року — 18,8 тис. гривень (на 1,628 тис. гривень).

Розмір зарплат. Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у громадян на майбутньому заслуженому відпочинку пенсія буде мізерна навіть за умови виконання вимог зі страхового стажу, якщо заробітна плата протягом життя була невеликою. Відомо, на яку пенсійну виплату можна розраховувати за умови отримання зарплати у 10 тис. гривень.

Також ми писали, що уряд планує провести індексацію пенсій у березні 2025 року. Точний розмір перерахунку ще не визначено через відсутність необхідних статистичних даних. Проте очікується, що підвищення може бути більш значним, ніж у березні 2024 року.