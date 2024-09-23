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Зарплаты более чем 8 тыс. евро — где в Европе самые высокие доходы

23 сентября 2024 10:51
Ксения Симонова - Редактор
Работа за рубежом — ТОП-10 стран с самыми высокими зарплатами
Работница в теплице. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Эксперты составили список стран Европы, где самая большая средняя заработная плата в 2024 году. Известно, что за границей каждый месяц можно получать максимально 8,14 тыс. евро.

Об этом информирует издание Visit Ukraine.

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Самые высокие средние зарплаты в странах Европы

В первую тройку лидеров с самой высокой средней заработной платой входят: Швейцария, где платят 8,14 тыс. евро, Норвегия — 7 тыс. евро и Дания — 6 тыс. евро. Также в пятерку входят Люксембург — 5,46 тыс. евро и Бельгия — 4,5 тыс. евро.

В десятку стран с высокими средними выплатами работникам входят Швеция — 4,33 тыс. евро, Финляндия — 4 тыс. евро, Нидерланды — 3,97 тыс. евро, Франция — 3,9 тыс. евро, Германия — 3,8 тыс. евро.

В то же время, зафиксированы самые низкие средние зарплаты в Европе в нескольких странах. В первой тройке: Албания — 422 евро, Болгария — 637 евро и Сербия — 723 евро. Также в списке: Румыния — 742 евро, Черногория — 844 евро, Босния и Герцеговина — 861 евро, Литва — 880 евро, Латвия — 1,05 тыс. евро, Венгрия — 1 тыс. евро и Польша — 1,11 тыс. евро.

В Португалии, Италии, Австрии, Британии, Испании и Исландии, средняя зарплата составляет 2 тыс. — 3,5 тыс. евро.

Самая высокая почасовая оплата труда в таких странах:

  • в Норвегии — 54 евро;
  • в Швейцарии — 52 евро;
  • в Дании — 44 евро;
  • в Бельгии — 41 евро;
  • в Швеции — 40 евро.

Меньше всего платят за час работы:

  • в Албании — 2,4 евро;
  • в Болгарии — 4,7 евро;
  • в Сербии — 5,25 евро;
  • в Черногории — 5,54 евро;
  • в Боснии и Герцеговине — 5,65 евро.

"Помимо почасовой ставки, важным фактором является уровень налогообложения в каждой стране. Как уже отмечалось, в таких странах, как Швеция (60%), Бельгия (53,7%), Нидерланды (52%) и Дания (51,5%), налоговые ставки являются самыми высокими. Это влияет на конечный доход работника после вычета всех налогов. Самые низкие налоговые ставки, напротив, в таких странах, как Болгария, где ставка составляет всего 10%", — добавило издание.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские компании в сентябре 2024 года продолжают искать работников на дистанционную работу. Некоторым специалистам предлагают за работу из дома 30 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Украине размер пенсионных выплат зависит от объема страхового стажа, размера уплаченных соцвзносов и средней заработной платы за последние три года перед выходом на заслуженный отдых. Известно, какая будет пенсия при получении минимальной зарплаты.

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