Оплата праці українських чиновників — скільки у середньому отримують у 2026 році

Зарплати у держорганах — скільки заробляють чиновники в Україні
У Міністерстві фінансів оприлюднили інформацію щодо середнього розміру оплати праці та кількості працівників у держорганах у 2026 році. Найвища середня зарплата зафіксована у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Про це йдеться на порталі Мінфіну, передають Новини. LIVE.
Середній рівень зарплат у держорганах України
Йдеться про дані, що були зафіксовані у січні 2026 року. Згідно з ними, з-поміж центральних органів влади найвищий середній рівень оплати праці спостерігається у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 84,6 тис. грн.
Далі йде Антимонопольний комітет та Апарат Верховної Ради — 81,7 тис. та 74,6 тис. грн.
Загалом в апаратах центральних органів влади у середньому платять 53,3 тис. грн, в обласних управліннях центральних органів — 31,5 тис. грн, а в територіальних управліннях центральних органів — 15,5 тис. грн.
За інформацією відомства, торік зростання середньої зарплати залишалося помірним.
Чисельність працівників у державних органах
За даними Мінфіну, торік фактична чисельність держслужбовців скоротилася на 5,1 тис. осіб.
Нині, як стверджує Мінфіну, сукупна кількість працівників держорганів, яким нараховується така зарплата у січні 2026 року, сягала 165,5 тис. осіб. А саме:
- у центральних органах влади (разом із територіальними органами) — понад 108 тис. осіб;
- у місцевих держадміністраціях — понад 23 тис. осіб;
- в органах судової влади — більш ніж 34 тис. осіб.
Які суми отримують у середньому у місцевих адміністраціях
Також є дані щодо середнього рівня оплати праці у місцевих держадміністраціях. Показники такі:
- в обласних держадміністраціях — понад 24 тис. грн;
- в районних держадміністраціях — більш ніж 20 тис. грн.
Загалом оклади працівників держслужби мають граничні межі. Зокрема, у 2026-му мінімальний оклад зріс з двох до 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 328 грн).
Ще ми писали, що Держстат оприлюднив показник індексу інфляції, що впливає на право проведення індексації зарплати у квітні. Однак його рівень не перевищив необхідний поріг.
Також повідомлялося, що у Держпраці уточнили законодавчі норми, що дають право працівникам на грошові компенсації за невикористані відпустки. Зокрема, це можливо у разі звільнення з роботи.
