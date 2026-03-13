Оплата праці українських чиновників — скільки у середньому отримують у 2026 році

Чиновники на засіданні, гроші. Фото: КМДА, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Міністерстві фінансів оприлюднили інформацію щодо середнього розміру оплати праці та кількості працівників у держорганах у 2026 році. Найвища середня зарплата зафіксована у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Середній рівень зарплат у держорганах України

Йдеться про дані, що були зафіксовані у січні 2026 року. Згідно з ними, з-поміж центральних органів влади найвищий середній рівень оплати праці спостерігається у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 84,6 тис. грн.

Далі йде Антимонопольний комітет та Апарат Верховної Ради — 81,7 тис. та 74,6 тис. грн.

Загалом в апаратах центральних органів влади у середньому платять 53,3 тис. грн, в обласних управліннях центральних органів — 31,5 тис. грн, а в територіальних управліннях центральних органів — 15,5 тис. грн.

За інформацією відомства, торік зростання середньої зарплати залишалося помірним.

Чисельність працівників у державних органах

За даними Мінфіну, торік фактична чисельність держслужбовців скоротилася на 5,1 тис. осіб.

Нині, як стверджує Мінфіну, сукупна кількість працівників держорганів, яким нараховується така зарплата у січні 2026 року, сягала 165,5 тис. осіб. А саме:

у центральних органах влади (разом із територіальними органами) — понад 108 тис. осіб;

у місцевих держадміністраціях — понад 23 тис. осіб;

в органах судової влади — більш ніж 34 тис. осіб.

Які суми отримують у середньому у місцевих адміністраціях

Також є дані щодо середнього рівня оплати праці у місцевих держадміністраціях. Показники такі:

в обласних держадміністраціях — понад 24 тис. грн;

в районних держадміністраціях — більш ніж 20 тис. грн.

Оплата праці у регіонах. Джерело: Мінфін

Загалом оклади працівників держслужби мають граничні межі. Зокрема, у 2026-му мінімальний оклад зріс з двох до 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 328 грн).

Ще ми писали, що Держстат оприлюднив показник індексу інфляції, що впливає на право проведення індексації зарплати у квітні. Однак його рівень не перевищив необхідний поріг.

Також повідомлялося, що у Держпраці уточнили законодавчі норми, що дають право працівникам на грошові компенсації за невикористані відпустки. Зокрема, це можливо у разі звільнення з роботи.