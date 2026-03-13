Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплаты в госорганах — какие суммы получают чиновники в Украине

Зарплаты в госорганах — какие суммы получают чиновники в Украине

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 14:30
Оплата труда чиновников в Украине — сколько в среднем получают в 2026 году
Чиновники на заседании, деньги. Фото: КГГА, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство финансов обнародовало информацию о среднем размере оплаты труда и количестве работников в госорганах в 2026 году. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом говорится на портале Минфина, передают Новини. LIVE.

Реклама
Читайте также:

Средний уровень зарплат в госорганах Украины

Речь идет о данных, которые были зафиксированы в январе 2026 года. Согласно им, среди центральных органов власти самый высокий средний уровень оплаты труда наблюдается в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 84,6 тыс. грн.

Далее следует Антимонопольный комитет и Аппарат Верховной Рады — 81,7 тыс. и 74,6 тыс. грн.

Всего в аппаратах центральных органов власти в среднем платят 53,3 тыс. грн, в областных управлениях центральных органов — 31,5 тыс. грн, а в территориальных управлениях центральных органов — 15,5 тыс. грн.

По информации ведомства, в прошлом году рост средней зарплаты оставался умеренным.

Численность работников в государственных органах

По данным Минфина, в прошлом году фактическая численность госслужащих сократилась на 5,1 тыс. человек.

Сейчас, как утверждает Минфин, совокупное количество работников госорганов, которым начисляется такая зарплата в январе 2026 года, достигало 165,5 тыс. человек. А именно:

  • в центральных органах власти (вместе с территориальными органами) — более 108 тыс. чел;
  • в местных госадминистрациях — более 23 тыс. человек;
  • в органах судебной власти — более 34 тыс. человек.

Какие суммы получают в среднем в местных администрациях

Также есть данные по среднему уровню оплаты труда в местных госадминистрациях. Показатели следующие:

  • в областных госадминистрациях — более 24 тыс. грн;
  • в районных госадминистрациях — более 20 тыс. грн.
зарплати
Оплата труда в регионах. Источник: Минфин

В целом оклады работников госслужбы имеют предельные границы. В частности, в 2026-м минимальный оклад вырос с двух до 2,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 328 грн).

Еще мы писали, что Госстат обнародовал показатель индекса инфляции, влияющий на право осуществления индексации зарплаты в апреле. Однако его уровень не превысил необходимый порог.

Также сообщалось, что в Гоструда уточнили законодательные нормы, дающие право работникам на денежные компенсации за неиспользованные отпуска. В частности, это возможно в случае увольнения с работы.

Минфин зарплаты работа деньги сотрудники
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации