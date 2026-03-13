Оплата труда чиновников в Украине — сколько в среднем получают в 2026 году

Чиновники на заседании, деньги. Фото: КГГА, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство финансов обнародовало информацию о среднем размере оплаты труда и количестве работников в госорганах в 2026 году. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Средний уровень зарплат в госорганах Украины

Речь идет о данных, которые были зафиксированы в январе 2026 года. Согласно им, среди центральных органов власти самый высокий средний уровень оплаты труда наблюдается в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 84,6 тыс. грн.

Далее следует Антимонопольный комитет и Аппарат Верховной Рады — 81,7 тыс. и 74,6 тыс. грн.

Всего в аппаратах центральных органов власти в среднем платят 53,3 тыс. грн, в областных управлениях центральных органов — 31,5 тыс. грн, а в территориальных управлениях центральных органов — 15,5 тыс. грн.

По информации ведомства, в прошлом году рост средней зарплаты оставался умеренным.

Численность работников в государственных органах

По данным Минфина, в прошлом году фактическая численность госслужащих сократилась на 5,1 тыс. человек.

Сейчас, как утверждает Минфин, совокупное количество работников госорганов, которым начисляется такая зарплата в январе 2026 года, достигало 165,5 тыс. человек. А именно:

в центральных органах власти (вместе с территориальными органами) — более 108 тыс. чел;

в местных госадминистрациях — более 23 тыс. человек;

в органах судебной власти — более 34 тыс. человек.

Какие суммы получают в среднем в местных администрациях

Также есть данные по среднему уровню оплаты труда в местных госадминистрациях. Показатели следующие:

в областных госадминистрациях — более 24 тыс. грн;

в районных госадминистрациях — более 20 тыс. грн.

Оплата труда в регионах. Источник: Минфин

В целом оклады работников госслужбы имеют предельные границы. В частности, в 2026-м минимальный оклад вырос с двух до 2,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 328 грн).

