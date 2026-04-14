Індексація зарплат на тлі інфляції: чи переглянуть виплати бюджетникам у травні

Жінка тримає грошові купюри.

Державний бюджет передбачає перегляд заробітної плати працівників бюджетної сфери за рахунок індексації за умови перевищення порогу зростання споживчих цін в країні. Відомо, чи очікується осучаснення доходів громадян у травні 2026 року, зважаючи на новий показник індексу інфляції.

Про це свідчать дані, оприлюднені пресцентром Державної служби статистики, інформують Новини. LIVE.

Чи можлива індексація зарплат бюджетників у травні

Українське законодавство надає право на осучаснення заробітної плати працівників-бюджетників у разі зростання рівня індексу споживчих цін (ІСЦ). Відповідний економічний показник щомісяця оприлюднює Державна служба статистики. Він вказує на середню зміну вартості продукції та послуг, а також відображає рівень інфляції чи дефляції в Україні.

Обов’язок нараховувати індексацію може виникнути тоді, коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищує поріг у 103%.

У 2026 році діють оновлені правила здійснення індексації, що передбачають обнулення індексації за попередній рік. Через це випали для права індексації перші три місяці поточного року: січень, лютий та березень. Уперше така нагода могла виникнути у квітні за умови перевищення порогу індексу споживчих цін за лютий, однак показник становив 101%, що менше за мінімальний рівень у 103%. Через зарплата цього місяця не індексувалась.

Державна служба статистики вже оприлюднила новий показник індексу інфляції, від якого залежить, чи буде індексація зарплати у травні.

Йдеться про березневий індекс споживчих цін, що дорівнює 101,7%. В результаті розрахунку індекс споживчих цін наростаючим підсумком становив 102,7%, що знову менше за необхідний поріг у 103%.

З огляду на це, індексувати зарплату у травні бюджетним працівникам не будуть.

Чи зміниться розмір мінімальної зарплати у травні

У 2026 році є актуальним підвищений рівень мінімальної заробітної плати, що мають гарантувати роботодавці. Показник переглянули на початку року й він не зміниться у травні. Працівникам передбачений такий мінімальний рівень оплати праці у місячному та погодинному вимірі:

8 647 грн — оплата праці за місяць (минулого року було 8 000 грн). 52 грн — оплата праці за годину (торік становила 48 грн).

У результаті стягнення податків (18% ПДФО, 5% — військовий збір), розмір мінімальної заробітної плати, передбаченої для нарахування працівникам, становитиме 6 658 грн.

Компанії зобов'язані здійснювати виплату зарплати, а також проводити індексацію своєчасно та в повному обсязі. Інакше це буде вважатися порушенням трудового законодавства щодо мінімальної держгарантії. Закон передбачає штрафи у розмірі двох мінімальних зарплат (у 2026 році — 17 294 грн).

