Зарплати в Україні: кому роботодавці у середньому обіцяють 187 000 грн у квітні

Людина дістає гроші з гаманця.

У квітні 2026 року середня заробітна плата в Україні становить понад 26 000 грн за вакансіями. Водночас низці спеціалістів роботодавці обіцяють доходи, що значно перевищують середній рівень, зокрема деякі програмісти можуть претендувати на 187 000 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію одного з українських кадрових порталів.

Як ситуація із зарплатами на ринку праці України у квітні

За даними сайту з пошуку роботи Robota.ua, у квітні середня зарплата в Україні становить 26 422 грн за вакансіями, тоді як шукачі роботи ладні працювати за меншу суму — у середньому за 24 438 грн.

Статистика рівня зарплат. Джерело: Robota.ua

Найбільше пропозицій роботи із доходом 21 — 30 000 грн (близько 58 000 вакансій), а також 12 — 21 000 грн (понад 43 000 вакансій), 30 — 39 000 грн (близько 41 000). Зарплату у понад 75 000 грн пропонують 16 800 роботодавців.

Окрім заробітної плати, компанії пропонують бонуси та премії (частка 20,46%), безкоштовне навчання (16,52%), знижки співробітникам (8,46%), регулярний перегляд зарплат (8,22%), офіс з генератором (7,03%), медичне страхування (6,81%).

Загальна кількість вакансій становила понад 310 000, а станом на кінець березня було зафіксовано зростання пропозицій від роботодавців на близько 30 000.

До ТОП-сфер діяльності в Україні за кількістю вакансій станом на початок квітня потрапили:

державний сектор — 33%;

роздрібна торгівля — 26%;

Сили оборони — 19%;

промисловість та виробництво — 11%;

торгівля гуртова, дистрибуція, імпорт-експорт — 10%.

Часті вакансії. Джерело: Robota.ua

У кого з працівників найвищі зарплати у квітні

Станом на початок квітня 2026 року на верхівці за розміром обіцяних доходів — фахівці, що займаються програмуванням, виконують розробку програмного забезпечення.

У списку професій з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях — старший Front-end розробник, пропонують 187 500 грн (шість вакансій). А також:

старший Embedded-розробник — 178 500 грн (три вакансії);

старший Fullstack-розробник — 150 000 грн (дев'ять вакансій);

Senior .NET розробник — 125 000 грн (три вакансії).

Окрім того, у переліку працівників з найвищими доходами — машиністи насосних установок. Таким фахівцям у середньому пропонують 130 000 грн (три вакансії).

Статистика рівня найвищих зарплат. Джерело: Robota.ua

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку заробітну плату отримує поліцейський в Україні. У грошове забезпечення входить основний оклад, що залежить від посади та звання, додаються надбавки за вислугу років (5-50%) та за особливі умови служби, що можуть сягати 100%.

Ще Новини.LIVE писали, що цьогоріч уряд має намір усунути диспропорції в оплаті праці держслужбовців в Україні. Очікується значне підвищення окладів на посадах в областях. Зокрема, для заступників керівника обласної ради оклад буде на рівні від 23 000 до 26 000 грн.