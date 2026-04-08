Головна Фінанси Суміщення посад медиків: норми та розмір доплати у 2026 році

Суміщення посад медиків: норми та розмір доплати у 2026 році

Дата публікації: 8 квітня 2026 14:30
Доплата до окладу за суміщення посад: які діють правила та суми у 2026 році
Молоді медики. Фото: pbmk.poltava.ua

У 2026 році норми українського законодавства дозволяють медичним працівникам суміщати посади без окремих договорів за певними правилами з гарантією нарахування доплати. Відомо, скільки можуть доплачувати за роботу, що передбачає додаткове виконання обов’язків, окремо від основної посади.

Про це розповіли у пресслужбі Професійної спілки працівників охорони здоров'я, передають Новини.LIVE.

Правила суміщення роботи медиків у 2026 році

У профспілці пояснили, що суміщенням називають механізм, коли працівникові доручили виконання додаткової роботи за іншою вакантною посадою:

  • під час роботи на тому ж підприємстві;
  • упродовж основного робочого часу (без необхідності продовження зміни);
  • без необхідності укладення додатково трудового договору.

У Професійній спілці працівників охорони здоров'я розповіли, що у медичному закладі можливе суміщення роботи. Як приклад, йдеться про обов'язки старшої медичної сестри та сестри-господині. 

Там пояснили, що за Класифікатором професій назва посади "Сестра медична старша" належить до професійного угруповання "Медсестри, що асистують професіоналам", що входить до розділу "Фахівці". 

Читайте також:

Важливо, щоб у суміщенні:

  • посада не була суто керівною в розрізі норм законодавства (такий підхід не передбачатиме обмежень на додаткову роботу);
  • суміщувана посада була вакантною у штатному розписі.

Як оплачують працю за суміщенням

Як зазначають у спілці, за вакантною посадою утворюється економія фонду зарплати, за рахунок якої встановлюється доплата.

Доплату за суміщення встановлюють до основного окладу. Розмір може різнитися:

  • для бюджетних установ передбачається доплата на рівні 50% посадового окладу за вакантною посадою (регулюють постанови уряду, галузеві накази);
  • для комунальних некомерційних підприємств конкретний розмір доплати прописують у колективних договорах.

Важливим в оформленні та нарахуванні доплати є те, щоб наказі в обов’язковому порядку була зазначена така інформація:

  • назва суміщуваної посади;
  • обсяг додаткових обов’язків (функціонал);
  • конкретний розмір доплати у відсотках до посадового окладу.

Ключовим є те, щоб виконання додаткової роботи не заважало дотриманню обов’язків за основною посадою.

Окрім того, важливо знати, що сумісництво та суміщення є різними формами організації праці. Сумісництво передбачає виконання роботи у вільний від основної роботи час та окремий трудовий договір, а суміщення є додатковою роботою за іншою професією на тому ж підприємстві в рамках основного робочого часу з нарахуванням доплати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що роботодавці мають дотримуватися нормативу щодо надання місця роботи для особи з інвалідністю. Воно має бути основним, а зарплата вищою за розмір мінімальної в країні у 8647 грн. За недотримання вимог необхідно буде сплатити цільовий внесок на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. 

Також Новини.LIVE писали, що у Міністерстві освіти розробляють нову модель нарахування заробітної плати для педагогів, яку хочуть запровадити з 2027 року. Відомство хоче внести тимчасові доплати у розмірі 2 000 та 4 000 грн до складу окладу. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
