Индексация зарплат на фоне инфляции: пересмотрят ли выплаты бюджетникам в мае

Государственный бюджет предусматривает пересмотр заработной платы работников бюджетной сферы за счет индексации при условии превышения порога роста потребительских цен в стране. Известно, ожидается ли осовременивание доходов граждан в мае 2026 года, учитывая новый показатель индекса инфляции.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-центром Государственной службы статистики, информируют Новини. LIVE.

Возможна ли индексация зарплат бюджетников в мае

Украинское законодательство предоставляет право на осовременивание заработной платы работников-бюджетников в случае роста уровня индекса потребительских цен (ИПЦ). Соответствующий экономический показатель ежемесячно обнародует Государственная служба статистики. Он указывает на среднее изменение стоимости продукции и услуг, а также отражает уровень инфляции или дефляции в Украине.

Обязанность начислять индексацию может возникнуть тогда, когда индекс потребительских цен нарастающим итогом превышает порог в 103%.

В 2026 году действуют обновленные правила осуществления индексации, предусматривающие обнуление индексации за предыдущий год. Из-за этого выпали для права индексации первые три месяца текущего года: январь, февраль и март. Впервые такая возможность могла возникнуть в апреле при условии превышения порога индекса потребительских цен за февраль, однако показатель составил 101%, что меньше минимального уровня в 103%. Поэтому зарплата в этом месяце не индексировалась.

Государственная служба статистики уже обнародовала новый показатель индекса инфляции, от которого зависит, будет ли индексация зарплаты в мае.

Речь идет о мартовском индексе потребительских цен, равном 101,7%. В результате расчета индекс потребительских цен нарастающим итогом составил 102,7%, что снова меньше необходимого порога в 103%.

Учитывая это, индексировать зарплату в мае бюджетным работникам не будут.

Изменится ли размер минимальной зарплаты в мае

В 2026 году актуален повышенный уровень минимальной заработной платы, который должны гарантировать работодатели. Показатель пересмотрели в начале года и он не изменится в мае. Работникам предусмотрен такой минимальный уровень оплаты труда в месячном и почасовом измерении:

8 647 грн — оплата труда за месяц (в прошлом году было 8 000 грн); 52 грн — оплата труда за час (в прошлом году составляла 48 грн).

В результате взимания налогов (18% НДФЛ, 5% — военный сбор), размер минимальной заработной платы, предусмотренной для начисления работникам, составит 6 658 грн.

Компании обязаны осуществлять выплату зарплаты, а также проводить индексацию своевременно и в полном объеме. Иначе это будет считаться нарушением трудового законодательства относительно минимальной госгарантии. Закон предусматривает штрафы в размере двух минимальных зарплат (в 2026 году — 17 294 грн).

