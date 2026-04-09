Зарплати освітян зросли: що треба знати про оклади та доплати

Зарплати освітян зросли: що треба знати про оклади та доплати

Дата публікації: 9 квітня 2026 14:30
Зарплати вчителів зросли: які зміни стались у виплатах у 2026 році
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

В Україні аналіз оплати праці педагогів закладів загальної середньої освіти засвідчив зростання сум за результатами січня-лютого 2026 року. Це стало результатом нарахування доплат за престижність, а також інших гарантованих виплат та підвищень для вчителів.

Про це розповіли у Комітеті ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, передають Новини.LIVE.

Що відбувається з виплатою надбавок до зарплат вчителів

Згідно з результатами аналізу, що дозволив побачити обʼєктивну картину з виплатою доплати за престижність в регіонах, у 91,9% територіальних громад України зарплату вчителів було підвищено на 30% і вище. 

Порівняно з середнім розміром надбавки за престижність упродовж минулого року:

  • 40,5% (593 громади) — підвищили розмір надбавки;
  • 51,4% (752 громади) — залишили без змін;
  • 7,3% (106 громад) — зменшили;
  • 0,8% (12 громад) — не виплачували надбавки за престижність (йдеться про громади з окупованих/прифронтових територій).

"Це означає, що в 91,9% громад реальна заробітна плата виросла на 30% і більше (за рахунок збільшеної доплати за престижність), а в 7,3% громад реальна зарплата виросла менше, ніж на 30%", — йдеться у висновках профільного комітету.

Розміри надбавок за престижність до зарплат вчителів різняться залежно від громад. Згідно з отриманими даними, максимальну доплату у 30% забезпечили 206 громад (14,1%):

  • 25–30% виплатили 109 громад (частка 7,5%),
  • 20–25% — 433 громади (частка 29,6%),
  • 15–20% — 251 громада (частка 17,2%),
  • 10–15% — 282 громади (частка 19,3%),
  • 5–10% — 84 громади (частка 5,7%).

Також 86 громад (5,9%) виплатили надбавку на мінімально можливому рівні у 5%.

Аналіз засвідчив позитивну динаміку у нарахуванні доплат до окладів педагогів, однак показав суттєву різницю залежно від спроможності місцевих бюджетів, які забезпечують фінансування.

За рахунок чого ще змінилась зарплата освітян

Цього року, окрім гарантованих державою доплат у 5 — 30% за престижність праці, кожному педагогічному працівникові щомісяця нараховують доплату за роботу в несприятливих умовах у розмірі 2 000 грн (залежить від навантаження), а в небезпечних зонах — 4 000 грн. 

Також, за інформацією Міністерства освіти та науки, з січня виплачується збільшена заробітна плата педагогів на 30%. Також передбачається підвищення суми на 20% з 1 вересня.  

Педагогам передбачене нарахування мінімального посадового окладу, який можна визначити, знаючи необхідний тарифний розряд і коефіцієнт у Єдиній тарифній сітці. Педагогам присвоюють 10-14 тарифний розряд, згідно з наказом Міносвіти № 557. Вчителі першої категорії належать до 13-го розряду і мають коефіцієнт 2,27.

Показник множать на базову ставку 1 тарифного розряду — 3 470 грн. У підсумку мінімальним посадовим окладом вчителя першої категорії вважається сума у 7 877 грн у квітні 2026 року. 

Разом з усіма підвищеннями мінімальний дохід вчителя першої категорії зріс до 14 170 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Міносвіти готують нову модель нарахування заробітної плати для вчителів та науково-педагогічних працівників. Очікується, що новий підхід запрацює з наступного року.   

Також Новини.LIVE розповідали про нюанси доплати допомоги на оздоровлення до заробітної плати вчителям. За даними Держслужби з питань праці, цьогоріч розмір виплати залежить від посадового окладу за місяць, однак на неї мають право лише за основним місцем роботи.  

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
