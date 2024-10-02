Робота у жовтні — у Держзайнятості повідомили, кому платять 55 тис. грн

Водій-далекобійник. Фото: Whitepress

У Державній службі зайнятості назвали дефіцитні професії у низці сфер у жовтні 2024 року. Деяким спеціалістам роботодавці гарантують високу щомісячну оплату праці — до 55 тис. гривень.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дані Держзайнятості.

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Як зазначають у Держслужбі зайнятості, станом на осінь 2024 року нестачу кадрів фіксують у багатьох сферах, особливо — у переробній промисловості, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, будівництві, охороні здоров’я.

Тривалий час вакансії в таких секторах залишаються "відкритими" через доволі низький попит серед громадян.

За даними статистики, на вересень число пропозицій роботи подекуди було вищим удвічі за кількість шукачів за такими видами економічної діяльності:

Переробна промисловість — пропозицій 10,75 тис. од., а шукачів — 9,13 тис. осіб;

Освіта, зокрема дошкільна та загальна середня — вакансій — 9 тис. од., шукачів — 5,348 тис. осіб;

Транспорт, зокрема вантажний, пасажирський, залізничний, автомобільний — вакансій — 2,66 тис. од., шукачів — 1,454 тис. осіб;

Будівництво — вакансій — 1,56 тис. од., шукачів — 1,383 тис. осіб;

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування — вакансій — 1,5 тис. од., шукачів – 1,167 тис. осіб;

Виробництво одягу — вакансій — 1,061 тис. од., шукачів – 566 осіб;

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання — вакансій — 908, шукачів — 371;

Виробництво меблів — вакансій — 572, шукачів — 233.

Найменший попит на вакансії серед українців

За даними порталу пошуку роботи Work.ua, компаніям складно закривати вакансії на робітничі спеціальності зі сфери будівництва й транспорту, охорони здоров'я.

У серпні найменше шукачів фіксували на вакансії у "Готельно-ресторанному бізнесі, туризмі". Ця галузь з найбільшим числом пропозицій роботи потрапила у список сфер із найнижчою конкуренцією. Великий попит на адміністраторів ресторанів, готелів, кухарів, пекарів, сушистів, покоївок та офіціантів.

Серед лідерів — галузь за найменшим попитом серед шукачів — "Транспорт, автобізнес". Як зазначають фахівці Work.ua, роботодавці підвищують заробітну плату, змагаючись за працівників.

У вересні на порталі було 4,48 тис. од. вакансій "водій" із середньою зарплатою 27,5 тис. грн. За місяць вона зросла на 500 грн, а за рік — на 22%. У категорії "Транспорт, автобізнес" шукають:

водіїв таксі;

водіїв вантажівок;

водіїв на міжнародні перевезення;

водіїв пасажирського транспорту;

експедиторів;

диспетчерів.

Зокрема, громадянам на посаді "Експедитор" обіцяють зарплату у 35 тис. грн, а "Водій-далекобійник" — 55 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть влаштуватися на роботу із заробітною платою від 30 тис. гривень без досвіду. Зокрема, йдеться про робітничі професії.

Також ми писали, що на початку 2024 року розмір середньої зарплати підвищився на 20%. У списку найбільш високооплачуваних цивільних професій: програмісти, маркетологи та фінансисти.