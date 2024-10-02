Работа в октябре — в Госзанятости сообщили, кому платят 55 тыс. грн

Водитель-дальнобойщик. Фото: Whitepress

В Государственной службе занятости назвали дефицитные профессии в ряде сфер в октябре 2024 года. Некоторым специалистам работодатели гарантируют высокую ежемесячную оплату труда — до 55 тыс. гривен.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные Госзанятости.

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На каких специалистов возник дефицит

Как отмечают в Госслужбе занятости, по состоянию на осень 2024 года нехватку кадров фиксируют во многих сферах, особенно в перерабатывающей промышленности, во временном размещении и организации питания, в строительстве, здравоохранении.

Долгое время вакансии в таких секторах остаются "открытыми" из-за достаточно низкого спроса среди граждан.

По данным статистики, на сентябрь число предложений работы кое-где было выше вдвое за количество соискателей по таким видам экономической деятельности:

Перерабатывающая промышленность — предложений 10,75 тыс. ед., а соискателей — 9,13 тыс. человек;

Образование, в частности, дошкольное и общее среднее — вакансий — 9 тыс. ед., соискателей — 5,348 тыс. человек;

Транспорт, в том числе грузовой, пассажирский, железнодорожный, автомобильный — вакансий — 2,66 тыс. ед., соискателей — 1,454 тыс. человек;

Строительство — вакансий — 1,56 тыс. ед., соискателей — 1,383 тыс. человек;

Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания — вакансий — 1,5 тыс. ед., соискателей — 1,167 тыс. человек;

Производство одежды — вакансий — 1,061 тыс. ед., соискателей — 566 человек;

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — вакансий — 908, соискателей — 371;

Производство мебели — вакансий - 572, соискателей — 233.

Наименьший спрос на вакансии среди украинцев

По данным портала поиска работы Work.ua, компаниям сложно закрывать вакансии на рабочие специальности в сфере строительства и транспорта, здравоохранения.

В августе меньше всего соискателей фиксировали на вакансии в "Гостинично-ресторанном бизнесе, туризме". Эта отрасль с наибольшим числом предложений попала в список сфер с самой низкой конкуренцией.

Большой спрос на администраторов ресторанов, гостиниц, поваров, пекарей, сушистов, горничных и официантов.

Также в лидерах — отрасль с наименьшим спросом среди соискателей — "Транспорт, автобизнес". Как отмечают специалисты Work.ua, работодатели повышают заработную плату, борясь за работников.

В сентябре на портале было 4,48 тыс. ед. вакансий "водитель" со средней зарплатой 27,5 тыс. грн. В месяц она выросла на 500 грн, а за год — на 22%. В категории "Транспорт, автобизнес" ищут:

водителей такси;

водителей грузовиков;

водителей на международные перевозки;

водителей пассажирского транспорта;

экспедиторов;

диспетчеров.

В частности, гражданам в должности "Экспедитор" обещают зарплату в 35 тыс. грн, а "Водитель-дальнобойщик" — 55 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут устроиться на работу с заработной платой от 30 тыс. гривен без опыта. В частности, речь идет о рабочих профессиях.

Также мы писали, что в начале 2024 размер средней зарплаты повысился на 20%. В списке самых высокооплачиваемых гражданских профессий: программисты, маркетологи и финансисты.