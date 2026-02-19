Відео
Україна
Щомісячні доплати в ЗСУ до 10% від окладу — хто має право

Щомісячні доплати в ЗСУ до 10% від окладу — хто має право

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 14:30
Грошове забезпечення в ЗСУ — які гарантують доплати військовим із науковим ступенем
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

Українські військовослужбовці мають право на різноманітні щомісячні доплати як складову грошового забезпечення. Зокрема, відомо, на яких умовах та в якому розмірі передбачені виплати за науковий ступінь або вчене звання у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на Міністерство оборони.

Читайте також:

Доплати до окладів за науковий ступінь військовослужбовців

Цьогоріч держава продовжує стимулювати залучення наукового потенціалу до Збройних сил, поєднуючи військову службу із розвитком науки й освіти.

За інформацією оборонного відомства, право на доплати за науковий ступінь мають всі військові, окрім строкової служби, у яких є:

  • науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);
  • науковий ступінь доктора наук. 

У 2026 році розмір щомісячної доплати для таких категорій військових становить:

  • 5% посадового окладу — за ступінь доктора філософії;
  • 10% від окладу — за ступінь доктора наук. 

У разі наявності у військового двох наукових ступенів доплата може встановлюватися лише за вищим.

Важливим є те, що відповідна виплата може здійснюватися за умови відповідності профілю діяльності науковому ступеню. Для посад, що пов’язані з педагогічною чи науковою діяльністю, враховується сфера науки, тема дисертації та посадові обов’язки. Для решти військових визначальною є військово-облікова спеціальність, а також функціональні обов’язки.

Доплати військовим за вчене звання

Також військовим передбачається доплата до окладів за вчені звання. Тим, хто обіймає посади у сфері навчання чи науки, надається:

  • 5% — від окладу за звання доцента (старшого наукового співробітника/старшого дослідника);
  • 10% —  від окладу за звання професора. 

Якщо є кілька вчених звань доплату також нараховують за найвище.

Інші додаткові виплати у ЗСУ

Також цього року держава зберегла додаткові грошові виплати трьох різних категорій. Йдеться про суми від 30 тис. до 100 тис. грн.

Тим військовим, які здійснюють бойові/спецзавдання у період забезпечення оборони країни, захисту безпеки населення та інтересів держави через військову агресію РФ, передбачається доплата у розмірі 30 тис. грн.

Додаткову виплату для військових у складі органів військового управління, штабів і командування, що виконують оперативне управління підрозділами, доплачують 50 тис. грн.

Найвищу додаткову виплату нараховують військовослужбовцям, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію через отримання контузії, травми, каліцтва у розмірі 100 тис. грн.

Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ станом на 2026 рік становить близько 20,1 тис. грн.

Раніше ми писали, що військові, які служать за контрактом у Збройних силах, можуть отримати доплату до грошового забезпечення. Виплату надають як для військового, так і для членів родини. 

Ще повідомлялося, що військові контрактної служби можуть отримати одноразову виплату від держави. Додаткові виплати надають за підписання першого контракту на службу із ЗСУ. 

зарплати ЗСУ гроші військові грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
