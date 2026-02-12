Зарплати українців — які правила нарахування індексації у 2026 році

Підрахунки на калькуляторі в офісі. Фото: Freepik

У 2026 році за певних умов передбачене здійснення індексації заробітної плати українських працівників. Осучаснення виплат має свої особливості та залежить від рівня індексу споживчих цін (ІСЦ), ключового економічного показника, що вказує на середню зміну вартості товарів та послуг, відображаючи рівень інфляції або дефляції в Україні.

Про правила проведення індексації йдеться у законі №4695-IX "Про Держбюджет-2026", пишуть Новини. LIVE.

Оновлення правил індексації заробітної плати у 2026 році

Загалом правила здійснення осучаснення зарплат передбачають, що така можливість може виникнути виключно за умови досягнення порогу у 103% індексу споживчих цін (ІСЦ), що визначається наростаючим підсумком відповідно до базового місяця.

Згідно зі статтею 41 закону №4695-IX, цьогоріч обнулили індексацію заробітної плати, яку здійснювали у 2025 році, тому у січні суми осучаснених доходів, що виникли у грудні минулого року, не нараховували.

З огляду на нові умови, січень, лютий та березень випали для можливості проведення індексації. Вперше відповідна нагода може виникнути у квітні за умови досягнення ІСЦ за лютий у 103%. Тобто січень буде точкою відліку для індексації, лютий — початком розрахунку індексу споживчих цін, і лише в березні оприлюднять індекс інфляції за лютий, що може дати можливість осучаснити зарплати у квітні.

Таким чином, через обнулення не буде індексації зарплатні весь перший квартал поточного року.

Інші нюанси в індексації та виплаті зарплати

У Державній службі з питань праці уточили важливі аспекти у здійсненні індексації зарплати:

сума підвищення зарплати повинна перевищувати розмір індексації, на яку працівник мав право у відповідному місяці;

у разі якщо показник підвищення нижчий, ніж сума індексації, то вона має нараховуватися як різниця між сумою індексації та розміром фактичного підвищення зарплати;

якщо зарплата зросла за рахунок премії, а оклад залишився без змін, то сума індексації не зменшиться;

якщо підвищення зарплати (окладу) перевищить суму індексації, то вона не нараховується;

якщо зарплата (оклад) підвищилась не з першого числа місяця, то індексація має розраховуватися за повний термін робочого часу та виплачуватися пропорційно до відпрацьованого часу.

Як змінились вимоги до мінімальної зарплати у 2026 році

Цього року уряд підвищив рівень мінімальної заробітної плати. Вона не може бути нижчою за такі показники:

для погодинної оплати праці — у розмірі 52 грн (у 2025 році було 48 грн);

для місячної оплати праці — у розмірі 8 647 грн (торік було 8 000 грн).

Після вирахування податків (18% ПДФО, 5% — військовий збір), рівень мінімальної заробітної плати дорівнюватиме 6 658 грн.

Також у відомстві нагадали, що непроведення індексації, несвоєчасність чи виплата не в повному обсязі є порушенням трудового законодавства щодо дотримання мінімальних держгарантій у сфері праці. У такому разі передбачені штрафні санкції у розмірі двох мінімальних зарплат на дату виявлення порушення (17 294 грн).

Раніше повідомлялося, що чекає на роботодавців за затримку виплати зарплати. Зокрема, за таких умов працівникам мають нараховувати компенсації за часткову втрату доходів.

Також ми писали про вимоги для роботодавців у дотриманні нормативів щодо мінімальної зарплатні для людей з інвалідністю. У 2026 році умови посилились.