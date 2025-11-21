Зарплати в Україні — скільки роботодавців підвищили оплату праці підлеглим у 2025 році

Підрахунки на калькуляторі в офісі. Фото: Freepik

В Україні у 2025 році "левова частка" роботодавців підвищила оплату праці своїм підлеглим на тлі складних економічних умов під час воєнного стану. Зокрема, у компаніях практикували комбінування зарплати з додатковими бонусами для утримання кваліфікованих фахівців.

Відповідні дані стали результатом дослідження одного з кадрових порталів країни.

Як відбувався перегляд зарплат у 2025 році

Профільний сайт опитав 320 компаній на українському ринку праці. Дослідження засвідчило, що 50% роботодавців підвищили заробітні плати всім співробітникам протягом року. Решта респондентів заявили, що переглянули оплату праці таким чином:

13% — для більш ніж 75% підлеглих;

11% — для 50−75% працівників;

10% — до 25% від кількості співробітників;

7% — для 25−50% команди.

Водночас, 9% роботодавців залишили попередній рівень зарплат для працівників.

Дані з перегляду зарплат. Джерело: Robota.ua

Для 68% компаній на рішення щодо зростання оплати праці вплинула ринкова вартість позиції, також критерієм були фінансові можливості бізнесу, вплинув фактор інфляції, критичність ролі для бізнесу, нові компетенції або підвищення.

Фактори для підвищень зарплат. Джерело: Robota.ua

Компенсації та бонуси замість підвищень

Портал дійшов висновку, що найпоширенішою стратегією компанії обрали ринкову медіану рівня зарплат. Ті, хто платять нижче ринку, прагнуть компенсувати різноманітними бонусами та пільгами.

Так, серед українських роботодавців поширюється практика інвестування у нематеріальні стимули. Здебільшого йдеться про:

62% — курси/навчання за рахунок компанії;

53% — зручний графік/дистанційна робота;

50% — грошові бонуси;

40% — бронювання;

39% — корпоративи/тімбілдинги;

38% — знижки на продукти/послуги;

27% — медстрахування;

26% — корпоративний транспорт;

18% — харчування за рахунок компанії;

11% — спортзал;

10% — корпоративний психолог.

Графіка заохочень. Джерело: Robota.ua

