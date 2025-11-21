Відео
Зарплати у 2025 році — 50% роботодавців переглянули виплати

Зарплати у 2025 році — 50% роботодавців переглянули виплати

Дата публікації: 21 листопада 2025 14:30
Оновлено: 15:01
Зарплати в Україні — скільки роботодавців підвищили оплату праці підлеглим у 2025 році
Підрахунки на калькуляторі в офісі. Фото: Freepik

В Україні у 2025 році "левова частка" роботодавців підвищила оплату праці своїм підлеглим на тлі складних економічних умов під час воєнного стану. Зокрема, у компаніях практикували комбінування зарплати з додатковими бонусами для утримання кваліфікованих фахівців.

Відповідні дані стали результатом дослідження одного з кадрових порталів країни. 

Читайте також:

Як відбувався перегляд зарплат у 2025 році

Профільний сайт опитав 320 компаній на українському ринку праці. Дослідження засвідчило, що 50% роботодавців підвищили заробітні плати всім співробітникам протягом року. Решта респондентів заявили, що переглянули оплату праці таким чином:

  • 13% — для більш ніж 75% підлеглих;
  • 11% — для 50−75% працівників;
  • 10% — до 25% від кількості співробітників;
  • 7% — для 25−50% команди.

Водночас, 9% роботодавців залишили попередній рівень зарплат для працівників.

зарплати 2025
Дані з перегляду зарплат. Джерело: Robota.ua

Для 68% компаній на рішення щодо зростання оплати праці вплинула ринкова вартість позиції, також критерієм були фінансові можливості бізнесу, вплинув фактор інфляції, критичність ролі для бізнесу, нові компетенції або підвищення.

зарплати 2025
Фактори для підвищень зарплат. Джерело: Robota.ua

Компенсації та бонуси замість підвищень

Портал дійшов висновку, що найпоширенішою стратегією компанії обрали ринкову медіану рівня зарплат. Ті, хто платять нижче ринку, прагнуть компенсувати різноманітними бонусами та пільгами.

Так, серед українських роботодавців поширюється практика інвестування у нематеріальні стимули. Здебільшого йдеться про:

  • 62% — курси/навчання за рахунок компанії;
  • 53% — зручний графік/дистанційна робота;
  • 50% — грошові бонуси;
  • 40% — бронювання;
  • 39% — корпоративи/тімбілдинги;
  • 38% — знижки на продукти/послуги;
  • 27% — медстрахування;
  • 26% — корпоративний транспорт;
  • 18% — харчування за рахунок компанії;
  • 11% — спортзал;
  • 10% — корпоративний психолог.
зарплати 2025
Графіка заохочень. Джерело: Robota.ua

Раніше ми писали, що, за даними іншого дослідження, українці, шукаючи роботу, вказують у резюме найбільш прийнятний рівень зарплати у 20-50 тис. грн. Нижче 20 тис. грн готові працювати лише 17% опитаних. 

Також ми розповідали, що торік було зафіксовано зростання середньої зарплати. Суттєво більше отримують працівники у сфері торгівлі.  

зарплати робота гроші ринок праці оплата
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
