Українці назвали найбільш прийнятний рівень зарплати у 2025 році

Дата публікації: 19 листопада 2025 14:30
Оновлено: 14:35
Зарплати в Україні — оприлюднено найбільш бажаний дохід громадян у 2025 році
Молодь в офісі. Фото: Freepik

В Україні більшість шукачів роботи називають у резюме найбільш прийнятний рівень заробітної плати у діапазоні від 20 до 50 тис. грн. При цьому готові погодитись на оплату праці нижче 20 тис. грн тільки 17% респондентів.

Про це свідчать дані одного з українських порталів, де можна знайти роботу.

За даними ресурсу, 31% опитаних громадян вказали на найбільш прийнятний рівень зарплати у 20-30 тис. грн. Майже стільки ж (30%) готові працевлаштуватись за умов отримання доходу у 30–50 тис. грн. 

Водночас, заробляти більше мають намір 19% опитаних, вказавши прийнятною зарплатою суму від 50 тис. грн. 

На 10-20 тис. грн готові піти працювати 17% респондентів. Заробляти менш ніж 10 тис. грн можуть дозволити собі тільки 4% громадян.

зарплати 2025
Середні зарплати. Джерело: business.olx.ua/analityka

Здебільшого серед сфер та характеру роботи українці вказують:

  • торгівлю/продажі — 37% опитаних;
  • фриланс у будь-якій сфері — 21%;
  • транспорт/логістику — 16%;
  • виробництво/інженерію — 13%;
  • юриспруденцію/консалтинг — 2%.
зарплати 2025
Рівень попиту. Джерело: business.olx.ua/analityka

"Левова частка" шукачів роботи припадає на регіони з великими обласними центрами:

  • 14% — Дніпропетровська область;
  • 11% — Київська область;
  • 7% — Одеська область.

Хто шукає роботу в Україні

У 2025 році найбільше шукають роботу громадяни таких вікових категорій:

  • 35% — від 35 до 44 років;
  • 21% — від 45 до 54 років; 
  • 19% — від 25 до 34 років; 
  • 7% — від 18 до 24 років;
  • 4% — до 18 років.

Серед 6 тис. опитаних шукають роботу 51% чоловіків та 47% жінок. Ще 2% — не вказали гендер. 

Раніше ми писали, чи запланована індексація зарплати наприкінці поточного року. У Держстаті вже оприлюднили індекс інфляції, від рівня якого залежить відповідна можливість.   

Ще розповідали, кому з українців готують суттєве підвищення заробітної плати. В уряді вже почали працювати над такою ініціативою. 

зарплати робота гроші доходи ринок праці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
