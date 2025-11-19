Зарплати в Україні — оприлюднено найбільш бажаний дохід громадян у 2025 році

Українці назвали найбільш прийнятний рівень зарплати у 2025 році
В Україні більшість шукачів роботи називають у резюме найбільш прийнятний рівень заробітної плати у діапазоні від 20 до 50 тис. грн. При цьому готові погодитись на оплату праці нижче 20 тис. грн тільки 17% респондентів.
Про це свідчать дані одного з українських порталів, де можна знайти роботу.
Бажані зарплати та сфери роботи для українців у 2025 році
За даними ресурсу, 31% опитаних громадян вказали на найбільш прийнятний рівень зарплати у 20-30 тис. грн. Майже стільки ж (30%) готові працевлаштуватись за умов отримання доходу у 30–50 тис. грн.
Водночас, заробляти більше мають намір 19% опитаних, вказавши прийнятною зарплатою суму від 50 тис. грн.
На 10-20 тис. грн готові піти працювати 17% респондентів. Заробляти менш ніж 10 тис. грн можуть дозволити собі тільки 4% громадян.
Здебільшого серед сфер та характеру роботи українці вказують:
- торгівлю/продажі — 37% опитаних;
- фриланс у будь-якій сфері — 21%;
- транспорт/логістику — 16%;
- виробництво/інженерію — 13%;
- юриспруденцію/консалтинг — 2%.
"Левова частка" шукачів роботи припадає на регіони з великими обласними центрами:
- 14% — Дніпропетровська область;
- 11% — Київська область;
- 7% — Одеська область.
Хто шукає роботу в Україні
У 2025 році найбільше шукають роботу громадяни таких вікових категорій:
- 35% — від 35 до 44 років;
- 21% — від 45 до 54 років;
- 19% — від 25 до 34 років;
- 7% — від 18 до 24 років;
- 4% — до 18 років.
Серед 6 тис. опитаних шукають роботу 51% чоловіків та 47% жінок. Ще 2% — не вказали гендер.
Раніше ми писали, чи запланована індексація зарплати наприкінці поточного року. У Держстаті вже оприлюднили індекс інфляції, від рівня якого залежить відповідна можливість.
Ще розповідали, кому з українців готують суттєве підвищення заробітної плати. В уряді вже почали працювати над такою ініціативою.
Читайте Новини.LIVE!