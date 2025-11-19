Зарплати в Україні — оприлюднено найбільш бажаний дохід громадян у 2025 році

Молодь в офісі. Фото: Freepik

В Україні більшість шукачів роботи називають у резюме найбільш прийнятний рівень заробітної плати у діапазоні від 20 до 50 тис. грн. При цьому готові погодитись на оплату праці нижче 20 тис. грн тільки 17% респондентів.

Про це свідчать дані одного з українських порталів, де можна знайти роботу.

Реклама

Читайте також:

Бажані зарплати та сфери роботи для українців у 2025 році

За даними ресурсу, 31% опитаних громадян вказали на найбільш прийнятний рівень зарплати у 20-30 тис. грн. Майже стільки ж (30%) готові працевлаштуватись за умов отримання доходу у 30–50 тис. грн.

Водночас, заробляти більше мають намір 19% опитаних, вказавши прийнятною зарплатою суму від 50 тис. грн.

На 10-20 тис. грн готові піти працювати 17% респондентів. Заробляти менш ніж 10 тис. грн можуть дозволити собі тільки 4% громадян.

Середні зарплати. Джерело: business.olx.ua/analityka

Здебільшого серед сфер та характеру роботи українці вказують:

торгівлю/продажі — 37% опитаних;

фриланс у будь-якій сфері — 21%;

транспорт/логістику — 16%;

виробництво/інженерію — 13%;

юриспруденцію/консалтинг — 2%.

Рівень попиту. Джерело: business.olx.ua/analityka

"Левова частка" шукачів роботи припадає на регіони з великими обласними центрами:

14% — Дніпропетровська область;

11% — Київська область;

7% — Одеська область.

Хто шукає роботу в Україні

У 2025 році найбільше шукають роботу громадяни таких вікових категорій:

35% — від 35 до 44 років;

21% — від 45 до 54 років;

19% — від 25 до 34 років;

7% — від 18 до 24 років;

4% — до 18 років.

Серед 6 тис. опитаних шукають роботу 51% чоловіків та 47% жінок. Ще 2% — не вказали гендер.

Раніше ми писали, чи запланована індексація зарплати наприкінці поточного року. У Держстаті вже оприлюднили індекс інфляції, від рівня якого залежить відповідна можливість.

Ще розповідали, кому з українців готують суттєве підвищення заробітної плати. В уряді вже почали працювати над такою ініціативою.