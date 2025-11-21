Видео
Дата публикации 21 ноября 2025 14:30
обновлено: 15:01
Зарплаты в Украине — сколько работодателей повысили оплату труда подчиненным в 2025 году
Подсчеты на калькуляторе в офисе. Фото: Freepik

В Украине в 2025 году "львиная доля" работодателей повысила оплату труда своим подчиненным на фоне сложных экономических условий во время военного положения. В частности, в компаниях практиковали комбинирование зарплаты с дополнительными бонусами для удержания квалифицированных специалистов.

Соответствующие данные стали результатом исследования одного из кадровых порталов страны.

Читайте также:

Как происходил пересмотр зарплат в 2025 году

Профильный сайт опросил 320 компаний на украинском рынке труда. Исследование показало, что 50% работодателей повысили заработные платы всем сотрудникам в течение года. Остальные респонденты заявили, что пересмотрели оплату труда таким образом:

  • 13% — для более чем 75% подчиненных;
  • 11% — для 50-75% работников;
  • 10% — до 25% от количества сотрудников;
  • 7% — для 25-50% команды.

В то же время, 9% работодателей оставили предыдущий уровень зарплат для работников.

зарплати 2025
Данные по пересмотру зарплат. Источник: Robota.ua

Для 68% компаний на решение о росте оплаты труда повлияла рыночная стоимость позиции, также критерием были финансовые возможности бизнеса, повлиял фактор инфляции, критичность роли для бизнеса, новые компетенции или повышение.

зарплати 2025
Факторы для повышений зарплат. Источник: Robota.ua

Компенсации и бонусы вместо повышений

Портал пришел к выводу, что самой распространенной стратегией компании выбрали рыночную медиану уровня зарплат. Те, кто платят ниже рынка, стремятся компенсировать различными бонусами и льготами.

Так, среди украинских работодателей распространяется практика инвестирования в нематериальные стимулы. В основном речь идет о:

  • 62% — курсы/обучение за счет компании;
  • 53% — удобный график/дистанционная работа;
  • 50% — денежные бонусы;
  • 40% — бронирование;
  • 39% — корпоративы/тимбилдинги;
  • 38% — скидки на продукты/услуги;
  • 27% — медстрахование;
  • 26% — корпоративный транспорт;
  • 18% — питание за счет компании;
  • 11% — спортзал;
  • 10% — корпоративный психолог.
зарплати 2025
Графика поощрений. Источник: Robota.ua

Ранее мы писали, что, по данным другого исследования, украинцы, ища работу, указывают в резюме наиболее приемлемый уровень зарплаты в 20-50 тыс. грн. Ниже 20 тыс. грн готовы работать лишь 17% опрошенных.

Также мы рассказывали, что в прошлом году был зафиксирован рост средней зарплаты. Существенно больше получают работники в сфере торговли.

зарплаты работа деньги рынок труда оплата
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
