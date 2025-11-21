Зарплаты в Украине — сколько работодателей повысили оплату труда подчиненным в 2025 году

Зарплаты в 2025 году — 50% работодателей пересмотрели выплаты
В Украине в 2025 году "львиная доля" работодателей повысила оплату труда своим подчиненным на фоне сложных экономических условий во время военного положения. В частности, в компаниях практиковали комбинирование зарплаты с дополнительными бонусами для удержания квалифицированных специалистов.
Соответствующие данные стали результатом исследования одного из кадровых порталов страны.
Как происходил пересмотр зарплат в 2025 году
Профильный сайт опросил 320 компаний на украинском рынке труда. Исследование показало, что 50% работодателей повысили заработные платы всем сотрудникам в течение года. Остальные респонденты заявили, что пересмотрели оплату труда таким образом:
- 13% — для более чем 75% подчиненных;
- 11% — для 50-75% работников;
- 10% — до 25% от количества сотрудников;
- 7% — для 25-50% команды.
В то же время, 9% работодателей оставили предыдущий уровень зарплат для работников.
Для 68% компаний на решение о росте оплаты труда повлияла рыночная стоимость позиции, также критерием были финансовые возможности бизнеса, повлиял фактор инфляции, критичность роли для бизнеса, новые компетенции или повышение.
Компенсации и бонусы вместо повышений
Портал пришел к выводу, что самой распространенной стратегией компании выбрали рыночную медиану уровня зарплат. Те, кто платят ниже рынка, стремятся компенсировать различными бонусами и льготами.
Так, среди украинских работодателей распространяется практика инвестирования в нематериальные стимулы. В основном речь идет о:
- 62% — курсы/обучение за счет компании;
- 53% — удобный график/дистанционная работа;
- 50% — денежные бонусы;
- 40% — бронирование;
- 39% — корпоративы/тимбилдинги;
- 38% — скидки на продукты/услуги;
- 27% — медстрахование;
- 26% — корпоративный транспорт;
- 18% — питание за счет компании;
- 11% — спортзал;
- 10% — корпоративный психолог.
