Зарплаты в Украине — сколько работодателей повысили оплату труда подчиненным в 2025 году

Подсчеты на калькуляторе в офисе. Фото: Freepik

В Украине в 2025 году "львиная доля" работодателей повысила оплату труда своим подчиненным на фоне сложных экономических условий во время военного положения. В частности, в компаниях практиковали комбинирование зарплаты с дополнительными бонусами для удержания квалифицированных специалистов.

Соответствующие данные стали результатом исследования одного из кадровых порталов страны.

Реклама

Читайте также:

Как происходил пересмотр зарплат в 2025 году

Профильный сайт опросил 320 компаний на украинском рынке труда. Исследование показало, что 50% работодателей повысили заработные платы всем сотрудникам в течение года. Остальные респонденты заявили, что пересмотрели оплату труда таким образом:

13% — для более чем 75% подчиненных;

11% — для 50-75% работников;

10% — до 25% от количества сотрудников;

7% — для 25-50% команды.

В то же время, 9% работодателей оставили предыдущий уровень зарплат для работников.

Данные по пересмотру зарплат. Источник: Robota.ua

Для 68% компаний на решение о росте оплаты труда повлияла рыночная стоимость позиции, также критерием были финансовые возможности бизнеса, повлиял фактор инфляции, критичность роли для бизнеса, новые компетенции или повышение.

Факторы для повышений зарплат. Источник: Robota.ua

Компенсации и бонусы вместо повышений

Портал пришел к выводу, что самой распространенной стратегией компании выбрали рыночную медиану уровня зарплат. Те, кто платят ниже рынка, стремятся компенсировать различными бонусами и льготами.

Так, среди украинских работодателей распространяется практика инвестирования в нематериальные стимулы. В основном речь идет о:

62% — курсы/обучение за счет компании;

53% — удобный график/дистанционная работа;

50% — денежные бонусы;

40% — бронирование;

39% — корпоративы/тимбилдинги;

38% — скидки на продукты/услуги;

27% — медстрахование;

26% — корпоративный транспорт;

18% — питание за счет компании;

11% — спортзал;

10% — корпоративный психолог.

Графика поощрений. Источник: Robota.ua

Ранее мы писали, что, по данным другого исследования, украинцы, ища работу, указывают в резюме наиболее приемлемый уровень зарплаты в 20-50 тыс. грн. Ниже 20 тыс. грн готовы работать лишь 17% опрошенных.

Также мы рассказывали, что в прошлом году был зафиксирован рост средней зарплаты. Существенно больше получают работники в сфере торговли.