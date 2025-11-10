Відео
Головна Фінанси Середні зарплати у сфері торгівлі — де платять 80 тис. грн

Середні зарплати у сфері торгівлі — де платять 80 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 14:30
Оновлено: 14:38
Зарплати у сфері торгівлі підскочили на третину — де платять у середньому 80 тис. грн
Продавець обслуговує покупця у супермаркеті. Фото: novus.ua

В Україні за попередній рік зафіксували суттєве зростання середньої заробітної плати у сфері торгівлі. Так, у 2024 році працівники вітчизняного ритейлу отримували понад 11 тис. грн за місяць, що на третину більше, ніж роком раніше.

Про це свідчить дослідження компанії, що надає доступ до реєстраційних даних українських компаній, "Опендатабот".

Читайте також:

Як змінились зарплати у сфері продажів в Україні

За інформацією аналітиків, було досліджено дані фінансової звітності великих ритейл-компаній, де чисельність персоналу перевищує 100 осіб. У відповідних звітах містились відомості щодо оплати праці всіх співробітників: як продавців, так і адміністративного та офісного персоналу.

Згідно з отриманими даними, у 2024 році у сфері торгівлі середня виплата дорівнювала 11,37 тис. грн. Тоді як у 2023 році працівники отримували близько 8,68 тис. грн.

До повномасштабної війни середня зарплата була на рівні 7,66 тис. грн. Під час  першого року війни оплата у цій сфері дещо скоротилася — до 7,13 тис. грн на місяць.

зарплати
Динаміка зміни зарплат. Джерело: Опендатабот

В яких компаніях середні зарплати найвищі

За даними аналітиків, середній рівень оплати праці в ритейлі суттєво відрізняється серед компаній. Є кілька підприємств, де середня щомісячна зарплата перевищує 40 тис. грн. У трійці лідерів:

  • Елітна мережа Бюро Вин (GoodWine) — зарплата сягає 82 тис. грн за наявності 710 працівників.
  • Мережа АТБ-Маркет — середня зарплата перевищує 52 тис. грн за наявності 46 тис. людей.
  • Магазини Рошен — понад 41 тис. грн за наявності майже 1,2 тис. співробітників. 
зарплати
Рейтинг компаній. Джерело: Опендатабот

Зокрема, в АТБ зауважили, що систематично моніторять рівень зарплат, адже прагнуть надати співробітникам гідну оплату праці. При цьому нарахування виплат повністю офіційне, а розмір зарплати переглядають з огляду на зміни на ринку. 

Раніше ми писали, що в Україні мінімальна зарплата може зрости до 10 тис. грн. Законодавці розглядають нову формулу визначення розміру оплати праці. 

Також ми розповідали, що на 43% підвищились зарплати після реформування оплати праці державних службовців. Його здійснили в рамках наближення системи до європейських норм. 

зарплати робота торгівля гроші працівники
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
