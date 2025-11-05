Відео
Головна Фінанси Мінімальна зарплата у 10 тис. грн — формулу хочуть змінити

Мінімальна зарплата у 10 тис. грн — формулу хочуть змінити

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 14:30
Оновлено: 14:43
Мінімальна зарплата може зазнати змін — що пропонують у Верховній Раді
Підрахунок на калькуляторі. Фото: Freepik

Українські законотворці розглядають можливість відмови від чинної процедури визначення мінімальної заробітної плати громадян. У Верховній Раді України (ВРУ) вже почали готувати нову редакцію закону "Про оплату праці".

Відповідні зміни анонсували у комітеті ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів.

Читайте також:

Необхідність оновлення формули мінімальної зарплати

У профільному комітеті зазначили, що нині українські профспілки чи роботодавці не наділені правом впливати на формування мінімальної заробітної плати. 

Тоді як у новому проєкті Державного бюджету на наступний рік передбачений занижений показник мінімальної оплати. Проблема в тому, що навіть новий розмір не дотягує до норм чинного законодавства — мінімальна зарплатня не може бути нижча за прожитковий мінімум разом з урахуванням податків. Він нині дорівнює 9,7 тис. грн з податками. З огляду на це, "мінімалка" до оподаткування повинна була б перебувати на рівні приблизно у 10 тис. грн.

Такий підхід дозволив би мати реальний рівень мінімальної заробітної плати в Україні. Відповідно це могло б дати вітчизняній економіці додаткового доходу до 40 млрд грн.

Як відомо, з 1 січня 2026 року в Україні мінімальну заробітну плату підвищать лише до 8,64 тис. грн на місяць (до 52 грн погодинної оплати праці). Тільки для педагогів очікується суттєвий перегляд виплат. Для такої категорії працівників планують двоетапне підвищення: з січня — на 30% та з вересня — на 20%.

Потреба у зміні погодинної оплати праці українців

Також народні обранці почали обговорювати запровадження нового механізму в обчисленні мінімальної заробітної плати в погодинному вимірі.

У профільному комітеті пояснили, що нині за мінімальної заробітної плати на рівні 8 тис. грн погодинна ставка дорівнює лише 32 грн. Показник вимагає перегляду, адже нині він менший, аніж вартість проїзду до роботи й назад у великих містах.

Також у Міністерстві економіки розробляють нові норми Трудового кодексу, що передбачатимуть новий підхід до трудових відносин українських громадян.

Передбачається, що трудові договори зроблять більш гнучкими, адже дозволять поєднувати різні форми.

Наприклад, з працівниками можна буде домовитися, що частина роботи буде регулярною у чотири години, а дистанційно чи понаднормово — у дві години, додали в комітеті.

Раніше ми повідомляли, як зміняться зарплати українців до кінця року. У Нацбанку оцінили ситуацію на вітчизняному ринку праці у 2025-2027 роках. 

Ще розповідали, як зросли зарплати після реформування оплати праці держслужбовців. Воно стартувало у 2016 році в рамках наближення системи до норм Євросоюзу.  

Верховна Рада зарплати виплати робота гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
