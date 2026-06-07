Зарплати в Україні: які суми виплачувати в Кабінеті міністрів у травні 2026 року

Денис Шмигаль і Юлія Свириденко, гроші. Фото: Новини.LIVE, Кабінет міністрів України/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Заробітна плата керівників українського уряду за підсумками травня 2026 року коливалася від 109 000 до 128 000 гривень. Найбільш високооплачуваним представником Кабінету міністрів був перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики країни Денис Шмигаль.

Відповідні інформація з'явилася на Урядовому порталі, передає Новини.LIVE.

Зарплати в Кабміні

Отже, як свідчать дані, зарплата топпосадовців уряду після того, як були вирахувані податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір, склали:

у прем'єр—міністерки Юлії Свириденко — 109 097 гривень (141 685 гривень до сплати податків);

у першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля — 128 933 гривень (167 445 гривень до сплати податків;

у віцепрем'єр—міністра за відновлення Олексія Кулеби — 109 097 гривень(141 685 гривень до сплати податків).

Тарасу Качці, який обіймає посаду віцепрем'єр — міністра з питань євроінтеграції, за травень виплатили 109 097 гривень. Таку ж зарплату отримати віцепрем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики Тетяна Бережна.

Хто ще отримує зарплату у понад 100 000 гривень в Кабміні

Наприклад, суму у 101 249 гривень отримав держсекретар Кабінету міністрів Костянтин Мар'євич (в зарплату включили надбавки за вислугу років та роботу з таємними документами). Його заступникам заплатити від 66 454 до 94 880 гривень у травні. Виплати цих держслужбовців прив'язані до надбавок та відпусток.

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Якими є зарплати українців

Показник середньої зарплати зростає. Так, ще наприкінці 2025 року він був на рівні 28 337 гривень, але на початку 2026-го підскочив до 28 885 гривень. Це, на 548 гривень, або майже на 2%, більше.

Раніше Новини.LIVE писали, що працівникам в органах влади та місцевого самоврядування, які займаються міжнародними грантами, проєктами технічної допомоги та співпрацею з іноземними партнерами, хочуть встановити спецдоплати. Парламенту вже рекомендували ухвалити у цілому запропонований законопроєкт.

Ще Новини.LIVE розповідали про зарплати українських держслужбовців. Загальна сума включає оклад, надбавку за вислугу років та за ранг