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Главная Финансы Зарплаты топ-чиновников Кабмина: кто и сколько получил в мае

Зарплаты топ-чиновников Кабмина: кто и сколько получил в мае

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Дата публикации 7 июня 2026 14:30
Зарплаты в Украине: какие суммы выплачивать в Кабинете министров в мае 2026 года
Денис Шмыгаль и Юлия Свириденко, деньги. Фото: Новини.LIVE, Кабинет министров Украины/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Заработная плата руководителей украинского правительства по итогам мая 2026 года колебалась от 109 000 до 128 000 гривен. Самым высокооплачиваемым представителем Кабинета министров был первый вице-премьер-министр — министр энергетики страны Денис Шмыгаль.

Соответствующие информация появилась на Правительственном портале, передает Новини.LIVE.

Зарплаты в Кабмине

Итак, как свидетельствуют данные, зарплаты топ-чиновников правительства после того, как были вычтены налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор, составили:

  • у премьер-министра Юлии Свириденко — 109 097 гривен (141 685 гривен до уплаты налогов);
  • у первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля — 128 933 гривен (167 445 гривен до уплаты налогов;
  • у вице — премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы — 109 097 гривен (141 685 гривен до уплаты налогов).

Тарасу Качке, который занимает должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, за май выплатили 109 097 гривен. Такую же зарплату получила вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики Татьяна Бережная.

Кто еще получает зарплату в более 100 000 гривен в Кабмине

Например, сумму в 101 249 гривен получил госсекретарь Кабинета министров Константин Марьевич (в зарплату включили надбавки за выслугу лет и работу с секретными документами). Его заместителям заплатили от 66 454 до 94 880 гривен в мае. Выплаты этих госслужащих привязаны к надбавкам и отпускам.

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Каковы зарплаты украинцев

Показатель средней зарплаты растет. Так, еще в конце 2025 года он был на уровне 28 337 гривен, но в начале 2026-го подскочил до 28 885 гривен. Это, на 548 гривен, или почти на 2%, больше.

Ранее Новини.LIVE писали, что работникам в органах власти и местного самоуправления, которые занимаются международными грантами, проектами технической помощи и сотрудничеством с иностранными партнерами, хотят установить спецдоплаты. Парламенту уже рекомендовали принять в целом предложенный законопроект.

Еще Новости.LIVE рассказывали о зарплатах украинских госслужащих. Общая сумма включает оклад, надбавку за выслугу лет и за ранг

Кабинет министров выплаты зарплата
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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