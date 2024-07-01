Бюджет України змінять — зарплату та соцвиплати не підвищуватимуть до 2028 року

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів пропонує відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки. Це означає, що будуть заморожені зарплати у бюджетній сфері та різноманітні соціальні виплати.

Це випливає з ухваленої бюджетної декларації.

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Прожитковий мінімум на 2025-2027 роки

Згідно зі статтею 6 закону "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", базовим державним соцстандартом вважається прожитковий мінімум. Від нього залежать основні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

Уряд пропонує прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму до 2028 року залишити на рівні

2024 року. Згідно з пропозиціями, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на один місяць буде становити:

діти віком до шести років — 2563 грн;

діти віком від шести до 18 років — 3196 грн;

працездатні особи — 3028 грн;

особи, які втратили працездатність, — 2361 грн.

Мінімальна заробітна плата до 2028 року

Згідно з урядовими пропозиціями, у 2025-2027 роках мінімальна заробітна плата буде заморожена на рівні 8 тис. гривень. Це забезпечить досягнутий рівень гарантії, враховуючи значне підвищення у 2024 році, пояснюють у Кабінеті міністрів.

Оплату праці бюджетників здійснюватимуть на основі посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що також залишиться на рівні 2024 року.

Водночас, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що

застосовують для визначення розміру посадового окладу суддів,

працівників інших держорганів, оплату праці яких регулюють спецзакони, працівників податкових і митних органів, також залишать на рівні поточного року.

Зарплата держслужбовців виплачуватиметься на основі класифікації посад, відповідно до умов оплати праці, що діяли у 2024-му.

Разом з цим, в рамках європейської інтеграції висунуто ряд вимог, серед яких продовження реформи держуправління в Україні.

Йдеться про реформу оплати праці, поступове відновлення та ефективне впровадження процесу добору на держслужбу, збалансування організаційної структури та оптимізації кількості органів

виконавчої влади.

"З огляду на необхідність підтримки найуразливіших громадян України, а також недопущення пасивного пристосування соціальної політики до обмежених фінансових можливостей держави основним пріоритетом соціальної політики у середньостроковій перспективі визначено підтримку громадян у подоланні складних життєвих обставинах із збереженням адресних підходів і заходів їх розв’язання, що буде здійснено шляхом продовження комплексних реформ у соціальній сфері", — йдеться у декларації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці заробляють в середньому 18,9 тисячі гривень, що на 22,5% більше, ніж рік тому. Проте у 2024 році середня зарплата в Україні може становити 23 тисячі гривень через значний дефіцит кадрів.

Також ми писали, що на українському ринку праці через повномасштабну війну нестача кадрів досягнула 40%, що є рекордним показником. Під загрозою — три сфери економіки.