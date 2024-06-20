Робота 2024 — які сфери найбільше страждають від дефіциту кадрів

Будівельний майданчик. Фото: freepik

На українському ринку праці через повномасштабну війну нестача кадрів досягнула 40%, що є рекордним показником. Під загрозою — три сфери економіки.

Про це повідомляє Oboz.ua, посилаючись на експертів.

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Зростання дефіциту кадрів у 2024 році

Як свідчать опитування компаній Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), дефіцит кадрів вважається більшою проблемою для роботодавців, аніж зростання цін, нестача електричної енергії чи корупція. Пояснюють, що дефіцит працівників має вплив на розвиток бізнесу сильніший, аніж інші фактори.

Водночас найголовніша проблема під час війни — небезпека (56% респондентів). А також хвилює:

зростання цін — 46% опитаних;

перебої в електропостачанні — 41%.

За оцінками бізнесу, у серпні-грудні 2022 року близько 20% опитаних підприємств вважали нестачу робочої сили перепоною для зростання. У 2024 році показник злетів більш ніж удвічі.

За даними кадрового порталу Work.ua, на ринку праці фіксують рекордну кількість вакансій. Зокрема, у травні компанії опублікували близько 113 тис. пропозицій роботи, показник на 2% більший проти попереднього місяця. Зараз на 10 вакансій — близько 19 охочих.

Які сфери економіки страждають від дефіциту кадрів

За даними "Європейської Бізнес Асоціації", три чверті роботодавців відчувають нестачу кадрів. Ситуація щомісяця погіршується і найбільше потерпає будівельна галузь через мобілізацію. Дефіцит працівників сягає 40%.

Зараз у будівельній сфері у найбільшому дефіциті: водії, керівники проєктів, виконроби, монтажники, монолітники, фасадники, муляри, електрики, технологи, навантажувачі, арматурники, токарі.

Наслідок цього компанії підвищують заробітну плату та починають наймати більше жінок, стверджують у Конфедерації будівельників України.

За даними Державної служби статистики, в першому кварталі 2024 року проти аналогічного періоду минулого зарплати у цій сфері рекордно зросли — на 44%.

Також складна ситуація з працівниками у таких сферах:

сфера тимчасового розміщування, організації харчування;

сфера водного транспорту.

Щоб привабити працівників, роботодавці у сфері тимчасового розміщення та організації харчування підвищили зарплату за останній рік. У першому кварталі 2024-го вона зросла на 44% проти 2023 року.

У сфері водного транспорту оплату праці за вказаний період підвищили на 42%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у столиці Естонії Таллінні є робота для українців-фермерів. Роботодавець обіцяє платити до 1000 євро щомісяця.

Також ми писали, що для українців є вакансія на виробництві кави Nescafe у швейцарському містечку Люцерн, де потрібні пакувальники. За місяць можна заробити до 4300 євро.