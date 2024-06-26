Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Зарплата українських чиновників зросла у середньому на 32% — деталі від Мінфіну arrow

Зарплата українських чиновників зросла у середньому на 32% — деталі від Мінфіну

26 червня 2024 13:25
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Мінфін опублікував зарплати чиновників — як змінилися сумми у 2024 році
Українські гривні. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У травні середня зарплата чиновників становила 50,9 тисяч гривень. Це значно перевищує показник у січні 2024 року, коли вона становила 38,6 тисяч гривень.

Про це йдеться на порталі Міністерства фінансів України.

Читайте також:

Хто отримує найбільші зарплати

Очолює рейтинг за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), де середній заробіток працівників становить 89,7 тисяч гривень.

На другій позиції Антимонопольний комітет, де середня зарплата становить 88,3 тисяч гривень.

У Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради платять 72,4 тисяч гривень.

null
Джерело: Мінфін

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські військовослужбовці обурені заробітною платою керівництва ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго", яка перевищує стотисячні виплати бійців на передовій. Лише за час повномасштабної війни зарплата зросла удвічі.

Ми також писали, що керівництво українських державних банківських установ отримує захмарні заробітні плати під час війни. Зокрема, дохід голови правління "ПриватБанку" сягнув 1,1 млн гривень у травні 2024 року.

Мінфін
зарплати
гроші
чиновники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони