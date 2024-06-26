Мінфін опублікував зарплати чиновників — як змінилися сумми у 2024 році

Українські гривні. Фото: УНІАН

У травні середня зарплата чиновників становила 50,9 тисяч гривень. Це значно перевищує показник у січні 2024 року, коли вона становила 38,6 тисяч гривень.

Про це йдеться на порталі Міністерства фінансів України.

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Хто отримує найбільші зарплати

Очолює рейтинг за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), де середній заробіток працівників становить 89,7 тисяч гривень.

На другій позиції Антимонопольний комітет, де середня зарплата становить 88,3 тисяч гривень.

У Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради платять 72,4 тисяч гривень.

Джерело: Мінфін

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські військовослужбовці обурені заробітною платою керівництва ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго", яка перевищує стотисячні виплати бійців на передовій. Лише за час повномасштабної війни зарплата зросла удвічі.

Ми також писали, що керівництво українських державних банківських установ отримує захмарні заробітні плати під час війни. Зокрема, дохід голови правління "ПриватБанку" сягнув 1,1 млн гривень у травні 2024 року.