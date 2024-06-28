В Україні значно зростають зарплати — у чому причина

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наразі українці заробляють в середньому 18,9 тисяч гривень, що на 22,5% більше, ніж рік тому. Проте у 2024 році середня зарплата в Україні може скласти 23 тисячі гривень через значний дефіцит кадрів.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Як криза на ринку праці впливає на зарплати

Два роки тому українці в середньому отримували 14,6 тис. грн на місяць. Якщо такий темп продовжиться, до кінця поточного року середня заробітна плата в країні може досягти приблизно 23 тис. грн.

Основною причиною зростання зарплат є дефіцит на ринку праці. Найбільше фінансових стимулів спостерігається у секторах, що страждають від недостатньої кількості працівників, таких як обслуговування, водний транспорт та будівництво.

Де найбільше зросли зарплати

У сфері готельно-ресторанного бізнесу та громадського харчування зарплати зросли найбільше — на 44,1%. Ресторатори висловлюють занепокоєння щодо складнощів у пошуку персоналу, оскільки багато жінок виїхали за кордон, а чоловіки мобілізовані до ЗСУ. Тому вони звертаються до закладів професійної освіти з пропозиціями про конкурентні зарплати для залучення персоналу.

У першому кварталі 2024 року в цій галузі щотижня відкривали до 4,8 тис. вакансій і розміщували до 4,8 тис. резюме. Співвідношення вакансій до резюме свідчить про те, що роботодавці не можуть знайти необхідних співробітників. Деякі вакансії передбачають кілька працівників, а українці іноді розміщують резюме лише для аналізу ринкових пропозицій, не маючи наміру змінювати роботу.

У травні в цій галузі за тиждень відкрилося 5,7 тис. вакансій, але розміщено лише 3,1 тис. резюме. Це означає, що на одного потенційного співробітника припадає майже дві вакансії. Таким чином, тепер не ресторани та готелі обирають собі персонал, а працівники цієї сфери самостійно знаходять місце роботи за власними уподобаннями.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку праці через повномасштабну війну нестача кадрів досягнула 40%, що є рекордним показником. Під загрозою — три сфери економіки.

Ми також писали, що у травні середня зарплата чиновників становила 50,9 тисяч гривень. Це значно перевищує показник у січні 2024 року, коли вона становила 38,6 тисяч гривень.