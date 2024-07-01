Бюджет Украины изменят — зарплату и соцвыплаты не будут повышать до 2028 года

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабинет министров предлагает отказаться от повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума на протяжении 2025 — 2027 годов. Это означает, что будут заморожены зарплаты в бюджетной сфере и всевозможные социальные выплаты.

Это следует из принятой бюджетной декларации.

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Прожиточный минимум на 2025-2027 годы

Согласно статье 6 закона "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях", базовым государственным соцстандартом считается прожиточный минимум. От него зависят основные социальные гарантии и стандарты в сфере доходов населения, коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

Правительство предлагает прогнозные размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума до 2028 года оставить на уровне 2024 года. Согласно предложениям, прожиточный минимум на одного человека в расчете на один месяц будет составлять:

дети до шести лет — 2563 грн;

дети в возрасте от шести до 18 лет — 3196 грн;

трудоспособные лица — 3028 грн;

лица, потерявшие трудоспособность, — 2361 грн.

Минимальная заработная плата до 2028 года

Согласно правительственным предложениям, в 2025-2027 годах минимальная заработная плата будет заморожена на уровне 8 тыс. гривен. Это обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году, объясняют в Кабинете министров.

Оплату труда бюджетников будут осуществлять на основе должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки, что также останется на уровне 2024 года.

В то же время размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что применяют для определения размера должностного оклада судей,

работников других госорганов, оплату труда которых регулируют спецзаконы, работников налоговых и таможенных органов, также оставят на уровне текущего года.

Зарплата госслужащих будет выплачиваться на основе классификации должностей, в соответствии с действующими в 2024-м условиями оплаты труда.

Вместе с этим в рамках европейской интеграции выдвинут ряд требований, среди которых продолжение реформы госуправления в Украине.

Речь идет о реформе оплаты труда, постепенном восстановлении и эффективном внедрении процесса отбора на госслужбу, сбалансировании организационной структуры и оптимизации количества органов исполнительной власти.

"Учитывая необходимость поддержки наиболее уязвимых граждан Украины, а также недопущение пассивного приспособления социальной политики к ограниченным финансовым возможностям государства основным приоритетом социальной политики в среднесрочной перспективе определена поддержка граждан в преодолении сложных жизненных обстоятельств с сохранением адресных подходов и мер их решения, что будет осуществлен путем продолжения комплексных реформ в социальной сфере", — говорится в декларации.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы зарабатывают в среднем 18,9 тысяч гривен, что на 22,5% больше, чем год назад. Однако в 2024 году средняя зарплата в Украине может составить 23 тысяч гривен из-за значительного дефицита кадров.

Также мы писали, что на украинском рынке труда из-за полномасштабной войны нехватка кадров достигла 40%, что является рекордным показателем. Под угрозой три сферы экономики.