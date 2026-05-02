Пенсія у 15 000 грн в Україні: скільки треба офіційно заробляти для такої суми

У 2026 році право на пенсію в Україні залежить від дотримання двох ключових факторів: тривалості страхового стажу та розміру офіційного заробітної плати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду. Проте ключову роль у розмірі виплати на заслуженому відпочинку грає дохід, а тому громадяни повинні вже зараз можуть подбати про його необхідний рівень. Зокрема, відомо, яка має бути офіційна зарплата, щоб претендувати на пенсію у 15 000 грн.

Про це розповідає Новини.LIVE, посилаючись на орієнтовні підрахунки.

Правила та формула для визначення пенсії у 2026 році

Пенсійний фонд визначає право та розмір майбутньої пенсії для українців на основі вимог до страхового стажу та дії спеціальної формули. У результаті чого, сума за рахунок набутого стажу та офіційного доходу у кожного буде індивідуальна.

Зокрема, для того, щоб претендувати на пенсію, необхідно дотриматися вимог щодо кількості страхового стажу, які щороку посилюються. У 2026 році призначити пенсію за віком можуть за наявності таких мінімальних показників щодо стажу:

У 60 років — мінімум 33 роки страхового стажу; У 63 років — щонайменше 23 роки страхового стажу; У 65 років — достатньо 15 років страхового стажу.

Розрахунок суми пенсії ґрунтується на такій формулі:

Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де ЗП — середня заробітна плата за останні три роки до виходу на пенсію, КЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати, КС — коефіцієнт страхового стажу.

Скільки необхідно заробляти для пенсії у 15 000 грн

Для того, щоб орієнтовно визначити розмір майбутньої пенсії, громадяни повинні знати ключові показники щодо віку, стажу та рівня зарплати. Завдяки пенсійному калькулятору можна зорієнтуватися, яка необхідна зарплата на ту чи іншу суму виплати на "заслуженому відпочинку".

Як свідчать підрахунки, для того, щоб розраховувати на пенсію у 15 000 грн, необхідно мати доволі значний офіційний дохід. Зокрема, для жінки, яка має намір оформити пенсію за загальними правилами у 60 років та за наявності 33 років загального страхового стажу, необхідно мати офіційний заробіток на рівні 41 500 грн.

Йдеться про приблизну виплату, адже кінцева сума може змінитися, наприклад, за рахунок права на різноманітні надбавки доплати. Нині законом передбачені надбавки "за вік", щомісячні доплати до пенсій для громадян за особливі заслуги, що коливаються від 23% до 35% від прожиткового мінімуму, за статуси "ветеран війни" чи "почесний донор".

Підрахунок. Джерело: cost.ua/pension

Також тим, у кого стаж суттєво перевищує мінімально необхідний рівень, нараховують доплати. За понаднормовий стаж для чоловіків вище 35 років та для жінок у понад 30 років доплата дорівнює 1% від пенсії за кожен додатковий рік, але не вище 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у 25,95 грн. З огляду на це, за 10 років понаднормового стажу доплатять 259 грн.

