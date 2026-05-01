Пенсії в Україні: хто з громадян може оформити надбавку у 1 297 грн у 2026 році

В Україні непрацюючим військовим пенсіонерам, які утримують непрацездатних членів родини, передбачена додаткова доплата. Пенсійний фонд нарахує більші суми додаткової виплати у разі оформлення у 2026 році.

Хто має право на надбавку до пенсії у 2026 році

Як зазначається, до пенсій за вислугу років та з інвалідності військовослужбовцям (крім строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, які утримують непрацездатних членів сім’ї, нараховується надбавка:

для непрацюючих пенсіонерів (до пенсійних виплат за вислугу років);

для непрацюючих осіб з інвалідністю (до виплат з інвалідності).

У ПФУ пояснили, що до непрацездатних членів родини, які мають право на доплату, належать громадяни, визначені ст. 30 закону №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Держава гарантує відповідні додаткові виплати на кожного непрацездатного члена родини в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник підвищили з 2 361 грн до 2 595 грн. З огляду на це, розмір надбавки становить 1 297 грн.

Її нараховують лише тим членам родини, які не отримують:

пенсію із солідарної системи загальнообов’язкового держпенсійного страхування;

соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію;

соцвиплати особам з інвалідністю;

соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомогу на дітей самотнім матерям.

У фонді пояснюють, що за наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку на непрацездатного члена родини до пенсії за вислугу років або з інвалідності за вибором пенсіонера можуть призначити пенсію, державну соцдопомогу або нарахувати на такого члена родини надбавку.

"За наявності в сім’ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором", — уточнюють у ПФУ.

Як оформити надбавку військовим пенсіонерам

За інформацією фонду, оформити надбавку до пенсії можна у Пенсійному фонді, подавши особисто чи через вебпортал заяву та документи.

Заздалегідь необхідно зібрати такі документи для призначення надбавки:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи, що засвідчать родинні зв’язки з годувальником (паспорт/свідоцтво про народження/свідоцтво про шлюб/рішення суду);

документи про перебування на утриманні військового непрацездатних членів родини;

дані про проживання спільно за однією адресою/інші документи, видані згідно з чинними нормами законодавства за місцем проживання;

документи, що підтвердять факт того, що особа не працює (не здійснює діяльність, пов’язану з отриманням доходів), не несе службу.

