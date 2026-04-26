Пенсії та надбавки в Україні: які вимагають документи для доплат від 597 до 908 грн

У 2026 році низка категорій громадян похилого віку мають право на різноманітні доплати до пенсій, що можуть варіюватись від 23% до 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які необхідно мати документи на руках для призначення додаткових виплат.

Які доплати обіцяє держава до пенсії у 2026 році

Як зазначається, на додаткові гарантії до пенсії від держави можна розраховувати тим, хто підпадає під норми закону №1767 "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Згідно зі статтею 5 відповідного закону, громадяни, у яких є заслуги у розвитку, захисті або прославленні України, наділені правом на спеціальні надбавки до пенсійних виплат. Скористатися ним можуть:

Учасники бойових дій (УБД) та ветерани війни, які мають ордени за особисту мужність та героїзм у захисті України. Громадяни, відзначені держнагородами, почесними званнями або ті, хто мають статус лауреата державних премій, зокрема зі званням "Заслужений". Спортсмени з чемпіонськими званнями або особистими рекордами під час європейських, світових, Олімпійських чи Паралімпійських змагань. Космонавти, які виходили у відкритий космос/керували експериментальними літальними апаратами.

Розмір доплат до пенсій та необхідні документи

Згідно з нормами закону, розмір щомісячних доплат до пенсій для громадян за особливі заслуги коливається від 23% до 35% від показника прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році відповідний прожитковий мінімум переглянули, а тому зросли і суми надбавок. Тепер вони варіюються від 597 до 908 грн на місяць.

Відповідно до правил призначення відповідних доплат, якщо у громадянина є одночасно право на різні види такої надбавки, то призначать одну на вибір або більшу за розміром.

Щоб почати отримувати додаткові суми до пенсії, необхідно звернутися з відповідною заявою до територіального відділення Пенсійного фонду або подати через електронний портал. Надбавки за особливі заслуги не призначають автоматично. Оформити їх можна на основі одного з таких видів документів:

посвідчення;

нагороди;

дипломи;

довідки;

інші офіційні папери.

Закон дає право у разі смерті пенсіонера, що мав право на надбавку, частину виплати переоформити його близьким родичам. Проте сума "перехідної" надбавки буде меншою: від 70% до 90% від розміру доплати.

