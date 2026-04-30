Пенсійний фонд радить оформити нові посвідчення: у чому перевага

Пенсійний фонд України (ПФУ) рекомендує громадянам відмовитися від традиційного паперового посвідчення та оформити цифровий варіант. Там пояснили, що такий формат значно зручніший у повсякденному використанні, а також має цілий список переваг.

Чому варто обрати цифрове пенсійне посвідчення

Як зазначають у відомстві, за українським законодавством пенсійне посвідчення є основним офіційним документом, що підтверджує право на отримання громадянином державних гарантій.

Поруч з цим для українців доступне електронне посвідчення, що наділене такою ж юридичною силою, що й паперове. Основною його перевагою для активних пенсіонерів у тому, що завжди буде "під рукою", адже зберігається у смартфоні. Це дозволить уникнути втрати документа та не потребуватиме повторного оформлення. Власники пенсійного можуть взагалі не носити пластиковий документ, а користуватися цифровим у застосунку "Дія".

У ПФУ зауважили, що така форма документа дасть більше можливостей для громадян, адже поєднує в собі функції пенсійного посвідчення та банківської платіжної картки.

Серед переваг пенсійного посвідчення нового зразка, окрім отримання пенсії:

Можливість оперативно сплачувати за комунальні послуги через інтернет; Здійснювати розрахунки за покупки в магазині; Мати доступ до безлічі інших онлайн-послуг. Отримати право користуватися всіма пільгами для пенсіонерів.

У фонді пояснюють, що якщо паперовий документ було загублено, пошкоджено або залишено вдома, то скористатися деякими пільгами, зокрема безкоштовним проїздом, не вдасться. Натомість цифровий аналог може суттєво полегшити життя пенсіонеру.

Правила оформлення електронного пенсійного посвідчення

Громадяни можуть оформити цифровий варіант посвідчення на офіційному вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібно виконати кілька кроків:

зайти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або "Дія.Підпису";

обрати розділ щодо пенсійного забезпечення;

перейти у пункт подання заяви для виготовлення посвідчення;

зазначити варіант отримання цифрового документа без виготовлення паперового/пластикового аналога;

перечитати умови, заповнити персональну інформацію та продовжити оформлення;

завантажити відскановані копії документів та сформувати заявку;

перевірити внесену інформацію, надіслати на розгляд ПФУ.

Для здійснення подання заявки потрібно підготувати:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

кольорову фотокартку;

зображення підпису у форматі JPG.

