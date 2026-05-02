Главная Финансы Зарплаты и пенсии: какой должен быть доход для выплаты в 15 000 грн

Дата публикации 2 мая 2026 06:10
Пенсия в 15 000 грн в Украине: сколько надо официально зарабатывать для такой суммы
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году право на пенсию в Украине зависит от соблюдения двух ключевых факторов: продолжительности страхового стажа и размера официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд. Однако ключевую роль в размере выплаты на заслуженном отдыхе играет доход, а потому граждане могут уже сейчас должны позаботиться о его необходимом уровне. В частности, известно, какая должна быть официальная зарплата, чтобы претендовать на пенсию в 15 000 грн.

Об этом рассказывает Новини.LIVE, ссылаясь на ориентировочные подсчеты.

Правила и формула для определения пенсии в 2026 году

Пенсионный фонд определяет право и размер будущей пенсии для украинцев на основе требований к страховому стажу и действия специальной формулы. В результате чего, сумма за счет приобретенного стажа и официального дохода у каждого будет индивидуальная.

В частности, для того, чтобы претендовать на пенсию, необходимо соблюсти требования по количеству страхового стажа, которые каждый год ужесточаются. В 2026 году назначить пенсию по возрасту могут при наличии таких минимальных показателей по стажу:

  1. В 60 лет — минимум 33 года страхового стажа;
  2. В 63 года — не менее 23 лет страхового стажа;
  3. В 65 лет — достаточно 15 лет страхового стажа.

Расчет суммы пенсии основывается на такой формуле:

Читайте также:

Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где ЗП — средняя заработная плата за последние три года до выхода на пенсию, КЗ — индивидуальный коэффициент зарплаты, КС — коэффициент страхового стажа.

Сколько необходимо зарабатывать для пенсии в 15 000 грн

Для того, чтобы ориентировочно определить размер будущей пенсии, граждане должны знать ключевые показатели по возрасту, стажу и уровню зарплаты. Благодаря пенсионному калькулятору можно сориентироваться, какая необходима зарплата на ту или иную сумму выплаты на "заслуженном отдыхе".

Как свидетельствуют подсчеты, для того, чтобы рассчитывать на пенсию в 15 000 грн, необходимо иметь довольно значительный официальный доход. В частности, для женщины, которая намерена оформить пенсию по общим правилам в 60 лет и при наличии 33 лет общего страхового стажа, необходимо иметь официальный заработок на уровне 41 500 грн.

Речь идет о приблизительной выплате, ведь конечная сумма может измениться, например, за счет права на различные надбавки доплаты. Сейчас законом предусмотрены надбавки "за возраст", ежемесячные доплаты к пенсиям для граждан за особые заслуги, которые колеблются от 23% до 35% от прожиточного минимума, за статусы "ветеран войны" или "почетный донор".

Подсчет. Источник: cost.ua/pension

Также тем, у кого стаж существенно превышает минимально необходимый уровень, начисляют доплаты. За сверхурочный стаж для мужчин выше 35 лет и для женщин в более 30 лет доплата равна 1% от пенсии за каждый дополнительный год, но не выше 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в 25,95 грн. Учитывая это, за 10 лет сверхурочного стажа доплатят 259 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине некоторые военные пенсионеры могут получать дополнительные выплаты в размере 50% прожиточного минимума. Такая доплата за содержание каждого нетрудоспособного члена семьи.

Еще Новини.LIVE писали, что ПФУ советует использовать не бумажное удостоверение, а электронное в смартфоне, сочетающее в себе функции документа и банковской карты. В частности, основным преимуществом будет то, что такое удостоверение будет всегда при себе.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
