Зарплати в Україні у 2026 році: чому вони ростуть і кого шукають

Чоловік рахує гроші в офісному приміщенні. Джерело: pexels.com

В Україні зростають зарплати, однак роботодавці продовжують відчувати дефіцит працівників. Бізнес змушений конкурувати за людей, пропонуючи вищу оплату та кращі умови праці. На ситуацію впливають наслідки війни, міграція та скорочення доступної робочої сили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Національного банку України.

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Чому в Україні зростають зарплати

Одним із головних чинників підвищення зарплат залишається дефіцит робочої сили. Через війну український ринок праці втратив частину потенційних працівників, зокрема через міграцію та мобілізацію. Водночас підприємствам потрібні люди для роботи, виробництва та відновлення економіки.

У таких умовах роботодавці змушені конкурувати за кандидатів не лише кількістю вакансій, а й рівнем оплати. Вища зарплата стає одним зі способів залучити працівника та втримати його в компанії.

На ситуацію також впливає невідповідність між навичками кандидатів і потребами роботодавців. Тому навіть за наявності людей, які шукають роботу, компанії не завжди можуть швидко знайти фахівця на конкретну посаду.

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Національний банк у своїх оцінках ринку праці також враховує дефіцит робочої сили як один із чинників, що впливає на зарплатні процеси.

Як змінилися зарплати в Україні

Офіційні дані Держстату свідчать про подальше зростання зарплат. У липні 2026 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні становила 32 243 грн.

Порівняно з липнем 2025 року цей показник зріс на 21,7%. Водночас порівняно з червнем 2026 року середня зарплата зменшилася на 1,6%.

Таким чином, річна динаміка залишається позитивною, хоча розмір зарплати протягом року може змінюватися залежно від сезонності, структури зайнятості та економічної ситуації.

Водночас показник Держстату та зарплати у вакансіях на сайтах пошуку роботи не є тотожними. Держстат відображає фактично нараховану зарплату штатних працівників, тоді як дані Work.ua характеризують пропозиції роботодавців.

Кого найбільше не вистачає українському бізнесу

Найгостріше кадровий дефіцит відчувається у професіях, де потрібні конкретні практичні навички. Серед таких напрямів — виробництво, будівництво, транспорт, логістика та низка робітничих спеціальностей.

Дефіцит кадрів особливо помітний там, де роботодавцям складно швидко підготувати нового працівника. Для частини посад потрібні професійна освіта, досвід роботи або спеціальні навички, тому закрити вакансію лише збільшенням кількості відгуків не вдається.

Проблема нестачі працівників залишається актуальною і для регіональних ринків. Державна служба зайнятості також називає дефіцит кадрів однією з головних проблем українського ринку праці та фіксує високий попит на окремі професії.

Чому високі зарплати не вирішують проблему дефіциту кадрів

Підвищення оплати праці допомагає компаніям конкурувати за працівників, однак саме по собі не усуває причини кадрового дефіциту. Частина потенційних працівників перебуває за кордоном, частина мобілізована, а структура ринку праці суттєво змінилася через війну.

Є й проблема невідповідності між попитом роботодавців та навичками кандидатів. Компанія може підвищити зарплату, але це не гарантує, що необхідний фахівець одразу знайдеться.

Через це бізнес переглядає підходи до найму. Роботодавці можуть пом'якшувати вимоги до кандидатів, навчати людей без необхідного досвіду безпосередньо на робочому місці та шукати працівників серед ширшого кола кандидатів.

Що буде із зарплатами в Україні далі

Дефіцит працівників залишається фактором, який підтримує зростання зарплат. Поки підприємствам складно знаходити необхідних фахівців, у них зберігається стимул підвищувати оплату праці та покращувати умови роботи.

Водночас зарплати можуть зростати нерівномірно. Найбільший попит зберігатиметься на професії та спеціальності, де роботодавці стикаються з нестачею кваліфікованих працівників.

Офіційна статистика вже показує суттєве річне зростання середньої зарплати: у липні 2026 року вона була на 21,7% вищою, ніж роком раніше.

Таким чином, український ринок праці залишається у ситуації, коли бізнесу потрібні працівники, але знайти людей із необхідними навичками стає складніше. Конкуренція за кадри може й надалі підтримувати зростання зарплат, особливо у професіях із найбільшим дефіцитом.

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