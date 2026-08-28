Зарплати бюджетної сфери змінять: що передбачтиме нова система

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 2027 року планують запустити зміни у бюджетній сфері у питанні оплати праці. Передбачається підвищення посадових окладів, зміна системи визначення заробітної плати, а також запровадження єдиних підходів у формуванні оплати праці державного, приватного та громадського секторів.

Про особливості нової системи оплати праці розповідають Новини.LIVE.

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Новий механізм окладів замість тарифної сітки

Пропозиції щодо визначення заробітної плати для працівників бюджетної сфери прописані у законопроєкті №14387 "Про справедливу систему оплати праці в Україні".

Автори виступають за відхід від традиційного тарифного механізму та перехід до грейдової системи оплати праці. Ідея полягає у появі єдиної архітектури оплати праці, що працювала б для державного, приватного та громадського сектору.

Замість орієнтування переважно на тарифний розряд, посади рекомендують оцінювати за окремими критеріями та відносити до відповідного грейду. Оплата праці стане більше залежати від:

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рівня посади;

складності роботи;

відповідальності;

компетентності;

інших характеристик.

Документ пропонує більш чітко поділити структуру оплати праці, що складатиметься з:

основної (сталої) зарплати;

додаткової (змінної) зарплати;

бенефітів від роботодавця.

Також проєкт закону визначає ключові принципи оплати праці. Вона має бути справедливою, недискримінаційною, відповідати ринку, а також бути прозорою і стабільною.

Мінімальна зарплата та таємниця оплати праці

Окремо в законопроєкті пропонують чіткіше визначити саме поняття мінімальної зарплати.

Як зазначається, "мінімалка" надалі залишиться базовою державною гарантією, нижче якої не можна буде оплачувати місячну або погодинну норму простої некваліфікованої праці. Відповідна вимога поширюватиметься на компанії всіх форм власності та на фізосіб, які використовують найману працю.

Також пропонують ввести інститут таємниці оплати праці, що охоплюватиме інформацію про:

оклади за штатним розписом;

структуру зарплати;

нараховані суми конкретним працівникам;

систему заохочень роботодавця.

Для публічної служби пропонують ввести спеціальні інструменти регулювання у вигляді Виконавчого та Генерального табеля, які визначатимуть граничні річні розміри оплати праці на відповідних посадах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яких фахівців бракує на заході України та які зарплати їм готові платити. За інформацією центру зайнятості, зокрема, у Тернопільській області налічується 2,6 тисячі вакансій, а максимальна зарплата за деякими посадами досягає 60 000 грн. Особливо висока оплата праці для професій, що потребують оперування складним обладнанням.

Ще Новини.LIVE писали, що, за даними сайту з пошуку роботи Work.ua, за рік зарплата низки фахівців зросла від 33% до 100%. Зокрема, для декого середня оплата праці перетнула позначку 50 000 грн. На такі виплати можуть розраховувати покрівельники, інженери-будівельники, монтажники металоконструкцій, а тонувальники, муляри та креативники — на 60 000 грн.