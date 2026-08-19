Зарплати в Україні: у якій сфері працівникам підвищили посадові оклади у серпні

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2026 року український уряд ухвалив рішення про підвищення посадових окладів працівників Державного агентства водних ресурсів України, його територіальних органів, установ та організацій. Зокрема, оновивили Єдину тарифну сітку, визначили граничні розміри виплат та затвердили додатковий коефіцієнт.

Про те, що змінилось в оплаті праці, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому підвищили тарифні розряди

Як зазначається, урядовці внесли зміни до схеми тарифних розрядів для працівників Держводагентства, його територіальних органів (щодо працівників, які не є держслужбовцями), установ та організацій, що входять до сфери управління. Зокрема, у новій редакції викладено розділ XXIII додатка №2 до постанови №1298, що стосується відомства.

Підвищили тарифні розряди для окремих посад у басейнових управліннях водних ресурсів та лабораторіях, зокрема для начальників встановили замість 16–19 — 20 тарифний розряд, а для завідувачів лабораторії замість 11–14 — 14–16 тарифні розряди.

Тобто тепер начальник матиме конкретний 20-й тарифний розряд, а завідувачі лабораторій матимуть підвищені розряди.

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Оклади та застосування додаткового коефіцієнту

Найбільш суттєва зміна стосується розмірів посадових окладів співробітників Держводагентства, його терорганів (окрім держслужбовців), установ та організацій сфери його управління. Тепер для них будуть застосовувати додатковий коефіцієнт підвищення окладів — 2.

Таким чином, після набрання чинності ініціативи під час визначення граничних розмірів посадових окладів таких працівників почнуть враховувати додатковий коефіцієнт та застосовуватимуть нові тарифні розряди.

Як пояснюють в Міністерстві економіки, новий підхід передбачатиме збільшення частки окладу в загальній структурі заробітної плати, що зробить систему більш прозорою.

Також необхідність змін пояснили зростанням навантаження на водний сектор та потребою зберегти кваліфікованих спеціалістів і скоротити плинність кадрів. Тоді як сучасне управління неможливе без професійної команди. Уряд створив умови, за яких можна буде залучати та утримувати працівників.

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