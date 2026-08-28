4-денний робочий тиждень в Україні: деталі петиції та реакція Держзайнятості

Чоловіки за комп'ютерами. Фото: Новини.LIVE

На сайті Кабміну вже майже 2 місяці перебуває петиція щодо зменшення кількості днів робочого часу. Йдеться про впровадження чотириденного робочого тижня тривалістю 32 години без зменшення розміру заробітної плати. Ініціаторка пропозиції Анна Павленко переконана, що такий крок допоможе українцям краще відновлюватися в умовах тривалого стресу через війну. Станом на 28 серпня електронну петицію підтримали понад 15,8 тисяч людей з необхідних 25 тисяч.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на зареєстровану петицію № 41/010242-26еп.

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Суть ініціативи та етапи впровадження

Авторка пропозиції пропонує внести зміни до Кодексу законів про працю України та встановити для підприємств усіх форм власності робочий тиждень тривалістю не більше чотирьох днів із збереженням повного розміру заробітної плати.

Реформу пропонує реалізовувати через запровадження експерименту у окремих сферах, бюджетних установах та на приватних підприємствах з подальшим обов'язковим масштабуванням цього досвіду на всю країну.

Реакція Державної служби зайнятості

Як повідомляла Державна служба зайнятості Судово-юридичній газеті, то у відомстві вважають, що в умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого тижня в Україні є нереалістичним.

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Там також наголосили на тому, що в умовах війни українці працюють або у війську, або для забезпечення потреб фронту, тому святкові дні скасовані без додаткових компенсацій. Стандартною нормою залишається 40 годин на тиждень. Скорочення можливе лише для окремих пільгових категорій працівників або за індивідуальною домовленістю з роботодавцем.

Крім того, під час дії воєнного стану тривалість робочого тижня на об'єктах критичної інфраструктури може збільшуватися до 60 годин.

Коли петицію можуть розглянути

Для того щоб звернення потрапило на розгляд до Кабінету Міністрів, воно має набрати 25 тисяч голосів у встановлений законом строк. До завершення збору підписів залишається 36 календарних днів.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, кому готові платити заробітну плату понад 50 000 гривень. У 2026 році через дефіцит кадрів, воєнний стан та загальну мобілізацію на українському ринку праці спостерігається зростання заробітної плати деяких фахівців. Лише за останній рік заробітна плата низки фахівців підвищилась одразу на кілька тисяч гривень

Також Новини.LIVE повідомляли, чи очікувати на індексацію окладів у вересні. Як свідчить статистика, то індекс інфляції за липень, від якого залежить можливість оновлення оплати праці бюджетників, становить 100,3%. Вперше можливість індексації виникла у червні на суму 139,78 грн.