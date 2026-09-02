Зарплаты в Украине в 2026 году: почему они растут и кого ищут

Мужчина считает деньги в офисном помещении. Источник: pexels.com

В Украине растут зарплаты, однако работодатели по-прежнему сталкиваются с нехваткой работников. Бизнес вынужден конкурировать за сотрудников, предлагая более высокую заработную плату и лучшие условия труда. На ситуацию влияют последствия войны, миграция и сокращение доступной рабочей силы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Национального банка Украины.

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Почему в Украине растут зарплаты

Одним из главных факторов повышения зарплат остается дефицит рабочей силы. Из-за войны украинский рынок труда потерял часть потенциальных работников, в частности из-за миграции и мобилизации. В то же время предприятиям нужны люди для работы, производства и восстановления экономики.

В таких условиях работодатели вынуждены конкурировать за кандидатов не только количеством вакансий, но и уровнем оплаты. Более высокая зарплата становится одним из способов привлечь работника и удержать его в компании.

На ситуацию также влияет несоответствие между навыками кандидатов и потребностями работодателей. Поэтому даже при наличии людей, ищущих работу, компании не всегда могут быстро найти специалиста на конкретную должность.

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Национальный банк в своих оценках рынка труда также учитывает дефицит рабочей силы как один из факторов, влияющих на процессы формирования зарплат.

Как изменились зарплаты в Украине

Официальные данные Госстата свидетельствуют о дальнейшем росте зарплат. В июле 2026 года средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине составляла 32 243 грн.

По сравнению с июлем 2025 года этот показатель вырос на 21,7%. В то же время по сравнению с июнем 2026 года средняя зарплата снизилась на 1,6%.

Таким образом, годовая динамика остается положительной, хотя размер зарплаты в течение года может меняться в зависимости от сезонности, структуры занятости и экономической ситуации.

В то же время показатель Госстата и зарплаты в вакансиях на сайтах по поиску работы не совпадают. Госстат отражает фактически начисленную зарплату штатных сотрудников, тогда как данные Work.ua характеризуют предложения работодателей.

Кого больше всего не хватает украинскому бизнесу

Наиболее остро кадровый дефицит ощущается в профессиях, где требуются конкретные практические навыки. Среди таких направлений — производство, строительство, транспорт, логистика и ряд рабочих специальностей.

Дефицит кадров особенно заметен там, где работодателям сложно быстро подготовить нового сотрудника. Для части должностей требуются профессиональное образование, опыт работы или специальные навыки, поэтому закрыть вакансию лишь за счет увеличения количества откликов не удается.

Проблема нехватки работников остается актуальной и для региональных рынков. Государственная служба занятости также называет дефицит кадров одной из главных проблем украинского рынка труда и фиксирует высокий спрос на отдельные профессии.

Почему высокие зарплаты не решают проблему дефицита кадров

Повышение оплаты труда помогает компаниям конкурировать за работников, однако само по себе не устраняет причины кадрового дефицита. Часть потенциальных работников находится за границей, часть мобилизована, а структура рынка труда существенно изменилась из-за войны.

Существует также проблема несоответствия между спросом работодателей и навыками кандидатов. Компания может повысить зарплату, но это не гарантирует, что нужный специалист сразу найдётся.

Из-за этого бизнес пересматривает подходы к найму. Работодатели могут смягчать требования к кандидатам, обучать людей без необходимого опыта непосредственно на рабочем месте и искать сотрудников среди более широкого круга кандидатов.

Что будет с зарплатами в Украине дальше

Дефицит работников остается фактором, поддерживающим рост зарплат. Пока предприятиям сложно находить необходимых специалистов, у них сохраняется стимул повышать оплату труда и улучшать условия работы.

В то же время зарплаты могут расти неравномерно. Наибольший спрос будет сохраняться на профессии и специальности, где работодатели сталкиваются с нехваткой квалифицированных работников.

Официальная статистика уже показывает существенный годовой рост средней зарплаты: в июле 2026 года она была на 21,7% выше, чем годом ранее.

Таким образом, украинский рынок труда остается в ситуации, когда бизнесу нужны работники, но найти людей с необходимыми навыками становится сложнее. Конкуренция за кадры может и в дальнейшем поддерживать рост зарплат, особенно в профессиях с наибольшим дефицитом.

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