Заработная плата рабочих в государственных органах — как изменились оклады в 2026 году

В 2026 году в Украине изменились должностные оклады работников, которые обслуживают государственные органы и органы исполнительной власти. Для таких граждан утверждены новые суммы выплат в зависимости от профессии.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон "О госбюджете-2026".

Как изменились зарплаты рабочих, которые обслуживают госорганы

Условия оплаты труда работников, обслуживающих госорганы и органы исполнительной власти, местное самоуправление и их исполнительные органы, органы прокуратуры, суды и другие органы, прописаны в приказе № 609 Министерства экономики.

Его нормы предусматривают, что размер месячного оклада (тарифная ставка) работника должен меняться в зависимости от повышения должностного оклада работников 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки.

Поэтому, учитывая это, с января 2026 года должностные оклады (тарифная ставка) определяют на основе размера оклада работника 1-го тарифного разряда, который сейчас составляет 3470 грн.

В ведомстве рекомендуют применять коэффициент повышения 1,08607 = 3470 грн ÷ 3195 грн (предыдущая сумма).

Новые размеры окладов для разных профессий

Суммы месячных тарифных ставок рабочих, обслуживающих органы исполнительной власти, органы прокуратуры, суды и другие госорганы с нового года претерпели изменения. Речь идет о рабочих, занятых на ремонте и наладке оборудования, на станочных, погрузочно-разгрузочных, реставрационных и строительно-монтажных работах:

Для I разряда — было 3911 грн с 1 января 2024-2025 года, 4248 грн — с 1 января 2026 года; Для II разряда — 3928 грн с 1 января 2024-2025 года, 4266 грн — с 1 января 2026 года; Для ІІІ разряда — 4083 грн с 1 января 2024-2025 года, 4434 грн — с 1 января 2026 года; Для IV разряда — 4268 грн с 1 января 2024-2025 года, 4635 грн — с 1 января 2026 года; Для V разряда — 4450 грн с 1 января 2024-2025 года, 4833 грн — с 1 января 2026 года; Для ѴІ разряда — 4622 грн с 1 января 2024-2025 года, 5020 грн — с 1 января 2026 года.

Для дворников, гардеробщиков, курьеров, извозчиков, кубовщиков, лифтеров, уборщиков служебных помещений — с 1 января 2026 года тарифная ставка выросла с 3911 грн до 4248 грн.

Для водителей самоходных механизмов, заправщиков поливомоечных машин, кладовщиков, конюхов, подсобных рабочих, горничных, уборщиков территорий, рабочих по благоустройству, садовников, светокопировщиков, стеклографистов (ротаторщиков), стеклопротиральщиков, сторожей, швейцаров, швей, озеленителей — с 3911— 3936 до 4248 — 4275 грн.

Для водителей электро- и автотележки, кладовщиков (старший), натирателей полов, переплетчиков документов, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, фотографов, часовщиков по ремонту механических часов, ковровщиков, операторов стиральных машин — с 3911— 4083 до 4248 — 4434 грн.

Для водителей транспортно-уборочной машины, стеклопротиральщиков при выполнении работ в высотных домах более 12 этажей и в труднодоступных местах, операторов аппаратов микрофильмирования и копирования — с 3936 — 4268 до 4275— 4635 грн.

Для ремонтников высотных частей домов — с 4083 — 4268 до 4434 — 4635 грн.

Изменения в оплате труда на государственной службе

В 2026 году оплата труда государственных служащих будет происходить на основе классификации должностей. Кабинет министров принял соответствующее постановление.

Согласно новому подходу, каждая должность будет относиться к определенной "семье" и уровню, а размер оклада будет зависеть сложность функций, ответственности и юрисдикции органа.

С января текущего года зарплата госслужащих выросла, ведь оклады привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, уровень которого сейчас — 3 328 грн. Он должен составлять не менее 2,5 прожиточного минимума.

При этом максимальный размер оклада для руководителей центральных органов власти не может превышать 15 минимальных размеров окладов для служащих местного уровня.

Ранее мы сообщали, что премирование государственных служащих будет происходить в соответствии с новым подходом. Сейчас дополнительные выплаты являются четкой составляющей заработной платы.

Также мы писали, что в Украине нардепы инициируют внесение изменений в правила выплаты зарплаты. Новый законопроект предлагает лишить права работодателей самостоятельно менять условия труда.