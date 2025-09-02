Зарплати в Україні — як і кому з працівників судів підвищили оклади

Зарплати працівників судів нараховуватимуть по-новому — деталі
В Україні державним службовцям, які працюють у судах, а також помічникам суддів, підвищили заробітну плату у вересні 2025 року. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.
Про це поінформував урядовий представник у парламенті Тарас Мельничук.
Нові зарплати працівників судів в Україні
За словами представника Кабінету міністрів у Верховній Раді, йдеться про ухвалення рішення про підвищення зарплат в апараті місцевих загальних судів, апараті апеляційних судів, окружних адмінсудах, госпсудах, теруправліннях Держсудової адміністрації, терпідрозділах Служби судової охорони, Держсудовій адміністрації, центральному органі управління Служби судової охорони, які провели класифікацію посад держслужби в рамках постанови N1409 "Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2025 році".
Новий підхід до оплати праці держслужбовців, які працюють у судах, має бути застосований на весь період воєнного стану, проте не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року.
Згідно з рішенням, буде запроваджений додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів державних службовців апарату судів. А саме:
- у розмірі 1,19 — для працівників апарату місцевих загальних судів;
- у розмірі 1,3 — для співробітників апарату апеляційних судів, окружних адмінсудів, госпсудів, теруправлінь Держсудової адміністрації, терпідрозділів Служби судової охорони;
- у розмірі 1,2 — для працівників у Державній судовій адміністрації та в центральному органі управління Служби судової охорони.
Підвищення окладів буде забезпечуватися за рахунок судових зборів та надходжень від звернення застави в дохід держбюджету.
Підвищення зарплати для помічників суддів
Також уряд підвищив посадові оклади для працівників патронатних служб в українській системі правосуддя (для помічників суддів).
У таких працівників коефіцієнти підвищення будуть наступні:
- у розмірі 1,45 — у Верховному Суді, вищих спецсудах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України;
- у розмірі 1,3 — в апеляційних судах, окружних адміністративних, господарських судах;
- у розмірі 1,25 — у місцевих загальних судах.
Затверджено, що на час воєнного стану преміювання працівників органів системи правосуддя відбуватиметься максимально у 30% від посадових окладів разом з урахуванням додаткових коефіцієнтів підвищення.
Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила стягнення заробітної плати через суд. У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №13664, що передбачає необмежений термін звернення працівників до суду з позовами.
Також ми писали про рівень заробітної плати у центральних органах влади. Згідно з оприлюдненою інформацією, найвищі виплати зосереджені у відомствах, що відповідають за контроль та регулювання.
