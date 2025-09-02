Відео
Головна Фінанси Зарплати працівників судів нараховуватимуть по-новому — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 14:30
Зарплати в Україні — як і кому з працівників судів підвищили оклади
Гаманець з іноземною та національною валютою. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні державним службовцям, які працюють у судах, а також помічникам суддів, підвищили заробітну плату у вересні 2025 року. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Про це поінформував урядовий представник у парламенті Тарас Мельничук.

Нові зарплати працівників судів в Україні

За словами представника Кабінету міністрів у Верховній Раді, йдеться про ухвалення рішення про підвищення зарплат в апараті місцевих загальних судів, апараті апеляційних судів, окружних адмінсудах, госпсудах, теруправліннях Держсудової адміністрації, терпідрозділах Служби судової охорони, Держсудовій адміністрації, центральному органі управління Служби судової охорони, які провели класифікацію посад держслужби в рамках постанови N1409 "Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2025 році".

Новий підхід до оплати праці держслужбовців, які працюють у судах, має бути застосований на весь період воєнного стану, проте не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року.

Згідно з рішенням, буде запроваджений додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів державних службовців апарату судів. А саме:

  • у розмірі 1,19 — для працівників апарату місцевих загальних судів; 
  • у розмірі 1,3 — для співробітників апарату апеляційних судів, окружних адмінсудів, госпсудів, теруправлінь Держсудової адміністрації, терпідрозділів Служби судової охорони;
  • у розмірі 1,2 — для працівників у Державній судовій адміністрації та в центральному органі управління Служби судової охорони.

Підвищення окладів буде забезпечуватися за рахунок судових зборів та надходжень від звернення застави в дохід держбюджету.

Підвищення зарплати для помічників суддів

Також уряд підвищив посадові оклади для працівників патронатних служб в українській системі правосуддя (для помічників суддів).

У таких працівників коефіцієнти підвищення будуть наступні: 

  • у розмірі 1,45 — у Верховному Суді, вищих спецсудах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України; 
  • у розмірі 1,3 — в апеляційних судах, окружних адміністративних, господарських судах; 
  • у розмірі 1,25 — у місцевих загальних судах. 

Затверджено, що на час воєнного стану преміювання працівників органів системи правосуддя відбуватиметься максимально у 30% від посадових окладів разом з урахуванням додаткових коефіцієнтів підвищення.

Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила стягнення заробітної плати через суд. У Верховній  Раді зареєстрували проєкт закону №13664, що передбачає необмежений термін звернення працівників до суду з позовами. 

Також ми писали про рівень заробітної плати у центральних органах влади. Згідно з оприлюдненою інформацією, найвищі виплати зосереджені у відомствах, що відповідають за контроль та регулювання.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
