Зарплати чиновників зростають — де отримують найбільше

Українські чиновники продовжують отримувати зарплати, що суттєво перевищують середні по країні. Водночас темпи їхнього зростання вже не такі високі — доходи чиновників хоча й виросли, але втрачають частину купівельної спроможності.

За даними Міністерства фінансів, у липні 2025 року середня зарплата у центральних органах державної влади становила 62,6 тисячі гривень. Порівняно з липнем 2024 року цей показник збільшився на 7%. Для порівняння, інфляція за цей же період сягнула 14,1%.

Зарплати у центральних органах влади

У липні в державних органах працювали 22 246 осіб. Найвищі зарплати зафіксовані у відомствах, які відповідають за контроль і регулювання.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), платить своїм співробітникам у середньому 102,8 тисячі гривень. У відомстві працює 517 осіб, і це найвищі зарплати серед усіх держорганів.

На другому місці — Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК). Тут 367 співробітників отримують у середньому 95,8 тисячі гривень. Високі зарплати пояснюються преміями та іншими надбавками, які становлять значну частину доходів.

Третє місце посідає Антимонопольний комітет України (АМКУ) з середньою зарплатою 92,7 тисячі гривень для 265 співробітників. Ця установа також відома щедрими виплатами керівництву, що викликає особливу увагу громадськості.

Апарат Верховної Ради України займає четверту позицію з середньою зарплатою 87,2 тисячі гривень для 843 працівників. Це одна з найбільших за чисельністю установ, що впливає на загальну статистику.

На п’ятому місці — Міністерство цифрової трансформації України, де 217 співробітників отримують у середньому 82,8 тисячі гривень. Тут активно працює над цифровізацією державних послуг, що частково пояснює високі зарплати.

Секретаріат Кабінету Міністрів України замикає шістку лідерів із зарплатою 81,6 тисячі гривень для 708 працівників.

Зарплати в держорганах. Графіка: Мінфін

Зарплати керівників держорганів

Керівники державних установ заробляють значно більше, ніж рядові співробітники. Середня зарплата керівного складу центральних органів влади становить 139,2 тисячі гривень. Найвищі доходи мають топ-менеджери таких відомств:

НАЗК — 337 тисяч гривень (5 керівників). Це найвищий показник, що викликає дискусії щодо доцільності таких виплат. Рахункова палата — 264,8 тисячі гривень (6 керівників). Високі зарплати пояснюються відповідальністю за контроль державних фінансів. Центральна виборча комісія — 226,8 тисячі гривень (18 керівників). Ці виплати залишаються високими, попри відсутність виборів через воєнний стан. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства — 219,1 тисячі гривень (9 керівників). Апарат Верховної Ради — 204,2 тисячі гривень (5 керівників). Міністерство розвитку громад та територій — 200,5 тисячі гривень (10 керівників).

Зарплати керівників держорганів. Графіка: Мінфін

Як повідомлялось, в Україні середня зарплата зросла до 25 000 грн. Це свідчить про загальне зростання доходів не лише в Києві, а й в інших великих містах, хоча різниця в оплаті праці між регіонами все ще залишається значною.

Також українська влада прагне поліпшити імідж робітничих професій, прийнявши новий закон про професійну освіту. Ключовими мотиваторами стануть висока заробітна плата та можливість швидко почати кар'єру, що допоможе заповнити найбільший попит на ринку праці, зокрема на зварників, екскаваторників та будівельників.