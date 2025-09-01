Відео
Стягнення зарплати через суд по-новому — що може змінитись

Стягнення зарплати через суд по-новому — що може змінитись

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 14:30
Невиплата зарплати в Україні — правила стягнення через суд хочуть змінити
Жінка тримає гаманець у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні хочуть змінити правила звернення працівників до суду з трудовими спорами у разі невиплати заробітної плати. Йдеться про зміни, що торкнуться термінів подання відповідних заяв.
 
Про це свідчить інформація на парламентському сайті, передає Східне міжрегіональне управління Держпраці.

Стягнення заробітної плати через суд по-новому

Йдеться про проєкт закону №13664, що передбачає внесення змін до ст. 233 Кодексу законів про працю щодо забезпечення права застосування необмеженого строку звернення працівника до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати.
 
Його ініціатором виступив член Комітету Верховної Ради з питань бюджету, народний депутат Валерій Гнатенко.

Читайте також:

Законопроєкт передали для ознайомлення до Комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів.

Він передбачає доповнення КЗпП одним абзацом. В ньому йдеться про те, що в разі порушення законодавства про оплату праці працівник може звернутися до суду без обмеження будь-яким терміном, незалежно від того, чи були відповідні суми нараховані роботодавцем.

Зокрема, законопроєкт передбачає, що поняття "заробітна плата" охоплюватиме всі виплати, зокрема, компенсацію за невикористані відпустки та оплату під час простою.

Документ покликаний посилити гарантії працівників в захисті права на оплату праці та підвищити відповідальність для роботодавців за затримку чи невиплату зарплати.

У разі ухвалення законопроєкту він набере сили закону з дня, наступного за днем його опублікування.

Деталі законопроєкту. Джерело: ВРУ

Які норми щодо термінів оскарження діють зараз

Згідно зі ст. 233 Кодексу законів про працю, працівники мають право звертатися до суду з трудовими спорами у тримісячний термін з дати, коли стало відомо про порушення.

Щодо справ про звільнення — у місячний термін, а у справах щодо розрахунку під час звільнення — протягом трьох місяців.

В інспекції праці нагадали, що умисна невиплата зарплатні більш ніж за один місяць передбачає кримінальну відповідальність за ст. 175 Кримінального кодексу.

Раніше ми писали про зарплати у центральних органах влади. Найвищі виплати зафіксовані у відомствах, відповідальних за контроль та  регулювання.  

Також ми розповідали про мінімальну заробітну плату з 1 вересня 2025 року. Йдеться про гарантовану державою найнижчу оплату праці. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
